Ambasadorul Olandei, despre coabitarea Basescu-Ponta: Sa ramana cat de mult posibil impreuna (Video)

Ambasadorul Olandei la Bucuresti, Matthijs van Bonzel, a aratat ca politicienii trebuie sa faca totul pentru a mentine stabilitatea in tara.

Vorbind despre pactul de coabitare dintre presedintele Traian Basescu si premierul Victor Ponta, diplomatul a afirmat, pentru Ziare.com, ca politicienii au sarcina de a dezvolta impreuna strategii pe termen lung pentru tara si sa mentina o linie politica stabila.

"In termeni generali, in tara mea si in Romania politicienii stiu ca ar trebui sa faca tot ce pot pentru a mentine linia politica stabila", a spus ambasadorul olandez, aratand ca este bine sa existe alegeri, oamenii sa isi exprime preferintele, apoi politicienii sa formeze o coalitie care sa asigure stabilitatea tarii.

"Ar trebui sa ramana cat de mult posibil impreuna, sa dezvolte o strategie pe termen lung, sa vada punctele forte si cele unde mai e loc de imbunatatire, si pentru asta e nevoie de stabilitatea Parlamentului si a Executivului", a continuat diplomatul.

Acesta a subliniat si necesitatea unui climat politic stabil pentru inflorirea economica.

Intrebat ce parere are despre faptul ca vicepremierul Liviu Dragnea ramane in Guvern, cu toate ca este acuzat de fauda la referendumul din 2012, diplomatul a sugerat ca cea mai buna abordare in acest caz este abtinerea de la a face comentarii.

Ambasadorul Olandei a recomandat sa avem incredere in performantele justitiei romane.

Matthijs van Bonzel a explicat ca trebuie sa lasi Justitia sa-si faca treaba si ca ar trebui sa ii respectam pe profesionistii din justitie, care s-au profesionalizat in ultima vreme. "Daca ii respectam, vor avea mandria si profesionalismul pentru a construi ce avem nevoie si Romania are nevoie de stabilitatea necesara economiei pentru a creste", a spus acesta.

Ambasadorul a mai aratat ca "Romania, UE, Consiliul Europei, investesc in avocati profesionisti, procurori, judecatori, trebuie sa avem incredere ca stiu ce fac". Numai in acest fel, gradual, vom obtine legile moderne de care are nevoie Romania, Codul Penal, Codul Civil, Codurile de procedura, "sper ca vom avea jurisprudenta pentru ca judecatorii sa nu mai aplice singuri legea, pentru a face parte dintr-un sistem, pentru ca legea sa fie aceeasi pentru toata lumea".

