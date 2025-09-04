Ambasadorul SUA apreciaza poporul roman pentru toleranta exprimata la referendum

Joi, 11 Octombrie 2018, ora 14:44
3147 citiri
Ambasadorul SUA apreciaza poporul roman pentru toleranta exprimata la referendum
Foto: Justinel Stavaru/Mediafax/Hepta.ro

Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a declarat, joi, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca rezultatul referendumului privind redefinirea familiei in Constitutie este exprimarea poporului pentru toleranta, ceea ce este foarte bine.

Aflat in vizita la Casa Memoriala Elie Wiesel din Sighetu Marmatiei, ambasadorul SUA a fost intrebat ce parere are despre rezultatul referendumului.

"Rezultatul referendumului de sambata si duminica a fost exprimarea poporului roman pentru toleranta si impotriva intolerantei. Ceea ce este foarte bine", a afirmat Hans Klemm.

Prezenta la vot la referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie a fost de 21,10%, sub pragul de 30% impus de lege pentru a fi validat. Din totalul de voturi exprimate, 91,56% au fost "Da", 6,47% au fost "Nu", iar restul au fost nule.

Comentarii
Poza Pensula
Pensula
rank 5
cine rade la urma rade mai bine... Klemm se inseala daca crede probl
ema transata definitiv... Vezi tot
Poza MosGerila
MosGerila
rank 5
Toata Europa Occidentala si civilizata apreciaza poporul roman care
a evitat sa cada in capcana intinsa de Draknea si BOR, nu numai dl. ambasador Klemm. Vezi tot
Vezi toate comentariile (5) Adaugă comentariu
Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

