Ambasadorul SUA le raspunde politicienilor romani nemultumiti de observatiile sale privind Justitia

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, spune ca este in interesul parteneriatului strategic dintre cele doua state sa faca anumite observatii in mod public.

Diplomatul american a facut aceasta afirmatie vineri seara, intr-o emisiune la TVR, intrebat ce crede despre faptul ca unii politicieni romani, precum Traian Basescu si Calin Popescu-Tariceanu, nu sunt foarte multumiti de interesul sau fata de sistemul judiciar si de activitatea Parlamentului.

"Eu cred, Guvernul SUA crede - pentru ca vorbesc in numele Guvernului SUA, nu al meu - ca este in interesul SUA si al parteneriatului nostru strategic sa fac anumite observatii in mod public. Asta e datoria mea in calitate de ambasador al SUA in Romania", a spus Klemm.

El a aratat ca Statele Unite isi doresc sa aiba un parteneriat strategic cu o Romanie puternica, sigura, "care imbratiseaza un viitor democratic si incearca sa isi consolideze institutiile democratice, care sa fie din ce in ce mai prospera".

"Pentru a realiza aceste lucruri, pentru ca Romania sa fie un partener mai puternic pentru SUA pe masura ce infruntam impreuna nesiguranta cu care se confrunta ambele tari in aceasta lume instabila, SUA isi doresc o Romanie si mai prospera, care sa imbratiseze si mai mult un viitor democratic, care sa-si construiasca institutii democratice si mai solide, care sa respecte si mai mult statul de drept si sa continue sa aiba contributii foarte importante la garantarea sigurantei transatlantice. Acestea sunt lucrurile pe care le doreste SUA", a adaugat oficialul american.

Ads

Intrebat care sunt perspectivele pentru alegerile parlamentare din tara noastra, in contextul in care si-a exprimat o oarecare ingrijorare ca la scrutinul din 5 iunie au fost alesi unii candidati condamnati, Hans Klemm a exprimat speranta ca toate partidele vor stabili "o viziune (...) atractiva pentru o Romanie puternica, democratica si prospera" si vor propune candidati care sa poata exprima clar acea viziune.

Legiuitorii romani sa consolideze si mai mult legislatia anticoruptie

Klemm a mai afirmat ca ii incurajeaza pe "legiuitori" sa caute modalitati de a consolida intr-o masura si mai mare legislatia anticoruptie, in loc sa o submineze pe cea deja existenta in domeniu, precizand ca procesul de lupta impotriva coruptiei nu este unul ireversibil.

Intrebat care sunt cele mai mari riscuri de subminare a acestui proces, Klemm a amintit de "martea neagra".

"Nu am fost aici, insa in perioada de pregatire pentru functia de ambasador al SUA in Romania am aflat de asa-zisa 'martea neagra' de acum cativa ani. Din fericire, cred ca institutiile judiciare si guvernamentale din Romania sunt suficient de puternice de a preveni un astfel de incident. Cred ca societatea civila din Romania e vigilenta si suficient de puternica. Asadar, un astfel de efort rapid si de amploare de a reduce legislatia existenta care sa ajute Romania in lupta impotriva coruptiei este, cred eu, putin probabil", a spus ambasadorul american.

El a aratat, insa, ca s-au inregistrat progrese semnificative in lupta Romaniei impotriva coruptiei si ca pe acest domeniu tara noastra a devenit un model pentru alte state din regiune.