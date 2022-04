Congo acuza Romania de "tratament inuman"

Diplomatii Ambasadei Republicii Congo in Romania acuza autoritatile din tara noastra ca tin in conditii inumane mai multe persoane retinute pentru contrabanda cu tigari.

Printre acestea se numara si Bombeto Pascaline Esther, sotia diplomatului congolez de la Belgrad, prinsa in flagrant in timp ce transporta tigari de contrabanda cu masina de corp diplomatic.

Diplomatii fac presiuni asupra autoritatilor romane pentru a o elibera pe Bombeto Pascaline Esther, informeaza Press Alert.

Diplomatii de la Ambasada Congo sustin ca, "dupa legaturile luate cu Uniunea Europeana despre acest caz, s-a constatat cu regret ca numai cetatenii straini, anume doamna Bombeto din Republica Congo si cei trei cetateni sarbi, sunt judecati si tinuti in conditii nepotrivite si inumane in timp ce ceilalti romani implicati si judecati sunt in libertate totala, in tara lor, Romania" .

Sotia diplomatului congolez arestata in Romania isi recunoste vina

Reprezentantii ambasadei Republicii Congo au adus in discutie relatia buna de peste 40 de ani dintre cele doua state si cer autoritatilor romane "sa gaseasca o solutie satisfacatoare pentru eliberarea celei in cauza si trimiterea ei in familie la Belgrad".

Bombeto Pascaline Esther a fost trimisa in judecata pentru constituirea unui grup infractional si contrabanda in forma continuata si si-a recunoscut implicarea in traficul cu tigari.

