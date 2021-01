Dan Mihalache, fost consilier al lui Iohannis, a fost numit la ambasada din Cipru. Presedintele a semnat decretele de acreditare pentru 12 ambasadori

Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 22 ianuarie a.c., urmatoarele decrete:Conform Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat urmatoarele decrete - Decret privind acreditarea domnuluiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Georgia, cu resedinta la Tbilisi;- Decret privind acreditarea doamneiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Bulgaria, cu resedinta la Sofia;- Decret privind acreditarea domnuluiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Federatia Rusa, cu resedinta la Moscova;- Decret privind acreditarea domnuluiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Canada, cu resedinta la Ottawa;- Decret privind acreditarea domnuluiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Cipru, cu resedinta la Nicosia;- Decret privind acreditarea doamneiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in India, cu resedinta la New Delhi;- Decret privind acreditarea domnuluiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Indonezia, cu resedinta la Jakarta;- Decret privind acreditarea doamnei Nineta Barbulescu in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Malaysia, cu resedinta la Kuala Lumpur;- Decret privind acreditarea domnuluiin calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Uzbekistan, cu resedinta la Taskent;- Decret privind acreditarea doamnei Daniela-Laura Popescu in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Unit alsi Irlandei de Nord, cu resedinta la Londra;- Decret privind acreditarea domnului, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statele Unite Mexicane, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Nicaragua, in Republica El Salvador si in Republica Costa Rica, cu resedinta la Ciudad de Mexico;- Decret privind acreditarea doamnei, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Peru, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statul Plurinational al Boliviei, cu resedinta la Lima.