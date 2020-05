Guvernul le-a dat pasapoarte diplomatice medicilor care au luptat cu COVID-19 in Italia si R. Moldova, ca "mesaj de recunostinta"

Ziare.

com

"In semn de inalta apreciere si recunoastere pentru contributia deosebita a personalului misiunii medicale romane care s-a deplasat in Italia, precum si a celui al misiunii medicale romane care se afla in Republica Moldova, in unele dintre zonele cele mai afectate de pandemia de COVID-19 din cele doua state, pentru oferirea serviciilor de asistenta medicala specializata in vederea tratarii pacientilor infectati, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dispus, in mod exceptional, eliberarea de pasapoarte diplomatice electronice pentru membrii acestor echipe medicale", a anuntat ambasadorul roman la Chisinau Daniel Ionita sambata, cand membrii delegatiei romane si-au primit pasapoartele.Ministrul Bogdan Aurescu a declarat: "Ministerul Afacerilor Externe a dorit sa aduca, prin acest gest simbolic de acordare a unor pasapoarte diplomatice, un mesaj de recunostinta si multumire personalului medical roman care lupta in linia intai si se expune, cu curaj, unor riscuri insemnate pentru a veni in ajutorul cetatenilor din alte state, contribuind astfel, ca veritabili ambasadori ai statului roman, la dezvoltarea si consolidarea relatiilor Romaniei cu aceste state si la ridicarea profilului international al tarii noastre.Romania a dovedit, o data in plus, multumita acestor profesionisti, ca este un stat partener implicat si de incredere, care intervine, in spirit de solidaritate, atunci cand situatia o impune. Contextul dificil creat de pandemia actuala a dovedit, tuturor, inclusiv la nivel international, faptul ca prietenii adevarati la nevoie se cunosc - Romania a fost destinatarul unor gesturi de generozitate si solidaritate din partea altor state si, la randul sau, a luat masuri pentru a veni in ajutorul celor afectati, demonstrand ca are capacitatea, la nivelul institutiilor, precum si la nivel personal, de mobilizare sustinuta si reactie rapida".Ambasadorul Ionita a precizat ca acest pasaport inseamna nu doar privilegii, ci si "o imensa responsabilitate"."Dragi colegi diplomati, imi revine mie extraordinara placere si onoare sa va inmanez aceste pasapoarte. Bun venit in corpul diplomatic al Romaniei, dragi colegi diplomati! Acest pasaport, asa cum scrie pe ultima sa pagina, aduce cu sine privilegii, dar si o imensa responsabilitate, de care sunt convins ca va veti achita cu onoare. Felicitari din inima!", a conchis diplomatul.Ceremonii similare au fost organizate de Consulatele Generale ale Romaniei de la Balti si Cahul pentru personalul Misiunii medicale umanitare care actioneaza in aceste localitati.