Noua candidati pentru posturi de ambasadori, audiati miercuri in comisiile de specialitate de la Parlament

Sefa Senatului sustine crearea unei comisii speciale parlamentare pentru rezolvarea inechitatilor din sistemul de pensii Citeste si:

Audierea, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 18 noiembrie 2020, in legislatura anterioara, a fost amanata deoarece programul comisiilor nu a putut fi aprobat de Biroul permanent al Senatului, din lipsa de cvorum.Miercuri vor fi audiati Nineta Barbulescu - propusa pentru functia de ambasador in Malaezia, Dan Balanescu - Indonezia si Timorul de Est, Brandusa Predescu pentru Bulgaria si Daniela Laura Popescu - Marea Britanie.Audierile din Parlament ii vizeaza si pe Cristian Istrate - propus ambasador in Federatia Rusa, Daniela Sezonov-Tane - India, Maldive, Bangladesh si Nepal si pe Dan Mihalache pentru Cipru.De asemenea, vor fi audiati Razvan Rotundu - propus ambasador in Georgia si Bogdan Manoiu - in Canada.Pe 7, 19 si 28 octombrie 2020, comisiile reunite ale Parlamentului au audiat alti 22 de candidati pentru posturi de ambasadori, toti primind aviz favorabil.