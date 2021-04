Premierul Romaniei, despre expulzarea diplomatului de la Ambasada Rusiei: "Nu are legatura cu ce se intampla in alte tari"

Florin Citu a fost intrebat, luni seara, la TVR 1 despre expulzarea de catre Romania a unui oficial rus "Nu as lega-o pe seama unei reactii solidare cu ce se intampla in alte tari. In Romania a fost o decizie luata, asumata si am mers mai departe. O luam oricum. A fost o decizie pe care o luam si nu are nicio legatura cu ce se intampla cu alte tari din Uniunea Europeana", a explicat premierul.Alexey Grishaev, adjunct al atasatului militar in cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, a fost declarat persona non grata."Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei a domnului Alexey Grishaev, adjunct al atasatului militar in cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, avand in vedere ca activitatile si actiunile sale contravin prevederilor Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice din 1961", a transmis, luni, MAE.Moscova considera decizia Bucurestiului de a expulza un diplomat rus drept "neprietenoasa" si isi rezerva dreptul de a "lua masuri relevante ca raspuns", a declarat, luni pentru TASS, ambasadorul rus in Romania Valery Kuzmin.