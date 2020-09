VIDEO Cum l-a pus la punct ambasadorul SUA pe primarul PSD din Focsani. Liderii PSD-ALDE din Vrancea au incercat sa se afiseze alaturi de demnitarul american

Printre cei aflati in curtea bibliotecii, s-au numarat primarul de Focsani, Cristi Misaila ( PSD ), si vicepresedintii Consiliului Judetean Vrancea, Ionel Cel Mare ( ALDE ) si Danut Cristian (PSD). Cativa oameni din echipa ambasadorului au coborat din masinile oficiale inaintea inaltului demnitar american si le-au explicat celor trei ca Adrian Zuckerman nu se poate afisa alaturi de politicieni aflati in campanie electorala, relateaza Adevarul.ro Dupa mai multe minute de negocieri , cei trei politicieni din Vrancea au ramas pe pozitii. In aceste conditii, ambasadorul Zuckerman a coborat din masina si a traversat curtea bibliotecii fara sa-i salute pe cei trei. Demnitarul a intrat apoi in biblioteca, iar liderii administratiei din Vrancea au fost tinuti la usa de angajatii SPP.Ambasadorul SUA s-a intalnit in cele din urma doar cu copii si angajati, care-l asteptau deja in incinta institutiei publice.