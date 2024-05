ANALIZĂ - Gabriela Firea câștigă cursa favorabilității cu Nicușor Dan, Sebastian Burduja și Piedone

Lupta politică a acaparat deja tot mediul online, fiecare interacțiune cu Facebook, TikTok sau Youtube duce, inevitabil, la o întâlnire cu diferiți candidați sau partide aflate în campanie. Dacă deschidem site-urile, situația este la fel, din fiecare reclamă Google ne zâmbește un candidat sau un partid.

Cu ajutorul Flashdata, un instrument de cercetare de piață bazat pe inteligență artificială care măsoară opinii și comportamente în timp real, din mediul online, am analizat principalii candidați pentru Primăria Municipiului București – Nicușor Dan, Gabriela Firea, Popescu Piedone și Sebastian Burduja.

Analiza a fost efectuată în perioada 28 Aprilie – 26 Mai pe București, pe un set de 24.500 de rezultate din mass media online și social media.

Conform graficului de mai sus, Nicușor Dan este cel mai bine poziționat ca prezență, urmat de Gabriela Firea, Sebastian Burduja și Popescu Piedone.

În ceea ce privește favorabilitatea, Gabriela Firea conduce detașat fiind singura din cei patru candidați cu + la favorabilitate. Astfel: Nicușor Dan – 16.9%, Gabriela Firea +2.4%, Sebastian Burduja -10.2% și Popescu Piedone - 2.8%

La o analiză a publicurilor online care interacționează cu candidații, vedem că la publicul tânăr Nicușor Dan și Sebastian Burduja stau cel mai bine. Popescu Piedone excelează la publicul 55-64 iar Gabriela Firea cel 25-34.

Analiza paginilor de Facebook asociate candidaților

Facebook rămâne ce mai folosită rețea socială din România pentru comunicarea politică. Astfel, am făcut o analiză a paginilor de Facebook asociate celor patru candidați în perioada 13 -27 Mai 2024:

În ceea ce privește mărimea paginilor, Popescu Piedone conduce detașat cu 919.000 like-uri, urmat de Gabriela Firea cu 572.000 like-uri, Nicușor Dan cu 267.000 și Sebastian Burduja cu 115.000. Este foarte important de precizat că, mai ales la Firea și Piedone, majoritatea like-urilor nu sunt din București, ele sunt obținute la nivel național.

La share-uri per postare conduce Nicușor Dan, urmat îndeaproape de Gabriela Firea și Popescu Piedone, iar la distanța mai mare este Sebastian Burduja.

Când vorbim în schimb de engagement, Gabriela Firea conduce cu 2.1K per post fiind urmată de Nicușor Dan cu 1.97K per post și de Piedone cu 1.74K per post și de Sebastian Burduja cu 660 per post.

Concluzii

În mediul online se menține trendul evidențiat de cercetările sociologice: asistăm la o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei între Nicușor Dan și Gabriela Firea. Totuși, atât Popescu Piedone cât și Sebastian Burduja reușesc să atragă public considerabil.

Gabriela Firea a reușit să câștige în ultimele 30 de zile lupta din mediul online, fiind pe un trend ascendent. Cifrele contrazic percepția publică conform căreia Nicușor Dan și USR dominau copios spațiul online.

