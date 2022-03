Guvernul isi angajeaza, joi, raspunderea pe Legea Educatiei in fata Parlamentului, la o zi dupa ce a supravietuit unei motiuni de cenzura, iar dascali din toata tara au amenintat ca vor intra in greva din pricina legii extrem de controversate.

Mai multe sindicate din tara au anuntat deja ca joi vor fi in greva, iar federatiile din invatamant au trimis o adresa membrilor de sindicat din tara in care au recomandat intreruperea activitatii in toate unitatile de invatamant in ziua in care Guvernul isi angajeaza raspunderea pe Legea Educatiei.

Unii profesori au anuntat ca vor fi in greva japoneza, iar altii ca vor intra la ore insa nu vor pune note in catalog, urmand ca in multe scoli activitatea sa se desfasoare in continuare.

Greva la asumarea Legii Educatiei - Cursurile ar putea fi intrerupte joi in toata tara

Legea Educatiei - peste 1.200 de amendamente depuse de parlamentari

Senatorii si deputatii au depus miercuri, dupa dezbateri, peste 1.200 de amendamente la proiectul Legii Educatiei, pentru care isi va angaja raspunderea in fata Parlamentului, cele mai multe fiind depuse chiar de partidul de guvernare, PD-L (peste 300 de amendamente).

Constitutia prevede ca, in cazul in care o motiune de cenzura depusa in termen de trei zile de la depunerea proiectului de lege pe care se angajeaza raspunderea nu a fost aprobata, atunci legea se considera aprobata cu toate amendamentele analizate.

Presedintele Senatului Mircea Geoana a sesizat la Curtea Constitutionala un conflict constitutional dintre Parlament si Guvern pe Legea Educatiei, aparut ca urmare a intentiei Executivului de a-si asuma raspunderea pe o lege aflata in dezbaterea Legislativului. Curtea Constitutionala a decis insa miercuri sa redeschida pe 3 noiembrie dezbaterile, cu citarea partilor.

CCR a amanat luarea unei decizii pe Legea Educatiei

Numeroase voci din invatamant si societatea civila au acuzat lipsa de transparenta si a suficientei dezbateri in elaborarea acestei legi. Profesorii acuza ca invatamantul se politizeaza excesiv prin adoptarea acestei legi si sunt nemultumiti de subfinantarea sistemului.

Ce prevede noua Lege a Educatiei

Scolile in care invata putini elevi vor putea fi comasate, potrivit noii Legi a Educatiei pe care Guvernul urmeaza sa-si asume joi raspunderea, prin actul normativ recomandandu-se si universitatilor din Romania sa fuzioneze pentru a deveni mai puternice, inclusiv din punct de vedere financiar.

"Exista criterii foarte clare prin care se acorda personalitatea juridica a unei scoli. Aceasta lege prevede o concentrare a resurselor, o retea scolara facuta foarte minutios si este vorba de o optimizare a reusurselor in tot ceea ce inseamna reteaua scolara, dar mai exista o prevedere cel putin la fel de importanta in ceea ce priveste universitatile. Un predecesor al meu, si ma refer la domnul ministru Marga, spunea un lucru, pe care l-am spus de nenumarate ori public si cu care sunt de acord: avem prea putini studenti si prea multe universitati", a precizat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu.

Astfel, prin actul normativ elaborat de Guvern, se stabileste ca universitatile vor fi incurajate sa fuzioneze pentru a deveni mai puternice inclusiv din punct de vedere financiar.

In ce priveste scolile, Funeriu a precizat ca elevii trebuie sa aiba o oportunitate educationala cat mai mare pe care unitatile de invatamant cu putini elevi, in care invata simultan cei din clase diferite, nu o pot oferi.

"Efortul pentru rationalizarea retelei scolare in Romania va continua, pentru ca cel mai important lucru este sa oferim fiecarui copil roman o oportunitate educationala cat mai mare, iar oportunitate educationala intr-o scoala in care se invata la simultan, la o suta, doua trei metri de casa, o scoala care nu este bine intretinuta, invatamant simultan, aceea nu este scoala. Crestem mult oportunitatea educationala a copiilor daca reusim sa-i transportam la distante rezonabile, in conditii foarte bune, intr-o scoala care este bine dotata", a aratat ministrul Educatiei.

Sedinta de Guvern de miercuri seara, programata initial pentru ora 18.00, a fost reprogramata pentru 20.30 si a durat pana dupa miezul noptii. Guvernul a discutat in sedinta mai bine de patru ore pe marginea celor 1224 de amendamente depuse de parlamentari privind proiectul Legii educatiei, elaborand varianta pe care isi va angaja raspunderea joi.

