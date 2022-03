Opinii: O asumare logica, dar periculoasa

Din punct de vedere politic, asumarea raspunderii Guvernului pe Legea Educatiei este un gest absolut logic. Cabinetul Boc purdece la acest demers din pozitie si cu mentalitate de invingator, dupa ce de-abia a iesit cu bine din motiunea de cenzura.

N-a fost desigur vreo victorie glorioasa, ci una de strategie, asigurata prin eschiva, nu prin lupta, dar ramane o victorie si imediat dupa ea este foarte putin probabil ca o alta motiune de cenzura sa aiba alta soarta.

Apoi, prin aceasta asumare, PD-L face un cadou mult ravnit de catre UDMR: studiul geografiei si al istoriei in limba materna. Opozitia face mare caz de aceste prevederi care insa, privite la rece, dincolo de punctele electorale pe care le asigura pentru UDMR in fata propriului electorat, nu au cine stie ce importanta practica. Cred ca mai mult ar trebui sa ne intereseze ce invata elevii la cele doua discipline, nu in ce limba. De exemplu ar fi trebui sa ne intereseze cu mult mai mult ca elevii sa invete pe larg despre crimele comunismului, ceea ce nu se intampla, decat limba in care ar invata aceste lucruri.

Si, nu in ultimul rand, prin Legea Educatiei, care reformeaza in mare masura acest domeniu, guvernul Boc, specialist in reforme ratate sau neinitiate, isi pune o mica medalie pe reverul foarte golas al hainei reformiste. Legea aduce modificari salutare si de substanta la nivelul invatamantului preuniversitar. Pentru universitati ea este o veste cu mult mai putin buna.

Tot din punct de vedre politic si motiunea de cenzura pe care o pregateste Opozitia este logica. Ocazia nu poate fi ratata desi sansele sunt nule. Daca opozitia nu a reusit sa treaca o motiune populista dublata de presiunea strazii, ce sanse poate avea sa treaca o motiune pe o lege considerata reformista si pentru care UDMR se va bate chiar mai abitir ca PD-L. Daca era abile, PSD si PNL ar fi lasat sa se consume intai asumarea, legea sa fie adoptata, si abia apoi ar fi depus motiunea sociala, mizand pe faptul ca un UDMR care s-a vazut deja cu sacii in caruta ar fi putut fi mai dispus la negocieri.

Din punct de vedere pocedural, aceasta asumare este mai mult decat discutabila. Legea Educatiei a trecut deja de Camera Deputatilor, iar forma votata acolo este, de altfel, aceea pe guvernul si-a asumat raspunderea. De vreo 4 luni legea se afla in comisia pentru invatamant din Senat, condusa de Mihail Hardau - PD-L, care se opune ferm asumarii.

Domnia sa afirma ca este nevoie de timp pentru o cumpanire corecta a unei reglementari atat de importante si mai e vreme destula pentru ca procedura sa se incheie in timp util pentru ca ea sa fie votata si in Senat, pentru a intra in vigoare de anul viitor. Teoretic are dreptate, dar sa nu uitam ca legea aflata cum in vigoare a stat patru ani in Parlament, iar dupa adoptare a fost modificata de 200 de ori, ceea ce arata ca timpul nu aduce neaparat temeinicie.

Cea mai mare problema tine insa de Curtea Constitutionala. Mircea Geoana a sesizat-o deja in privinta asumarii, sub aspectul unui conflict intre institutii, iar pronuntarea a fost amanata pentru saptamna viitoare. Cum insa pana atunci legea va fi adoptata, verdictul CCR, neretroactiv, nu va mai conta. Dar dupa adoptare legea poate fi atacata din nou la CCR, iar anul trecut curtea, in alta componenta ce-i drept, socotea neconstitutionala adoptarea ei prin asumarea raspunderii, deoarece un act normativ atat de important ar trebui sa fie supus dezbaterii si sa parcuga intreaga procedura.

Daca CCR in actuala componenta se dezice de verdictul anterior va avea o imensa problema de credibilitate, confirmand practic acuzatiile de politizare. Daca mentine verdictul, gvernul, condus de un constitutionalist, va pierde din nou in mod destul de penibil. Cu alte cuvinte, cineva tot va iesi prost din aceasta asumare si nu in virtutea jocului parlamentar.

