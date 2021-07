Asociația Accept: AUR joacă ruleta rusească cu viitorul european al României. Copiază politicile radicale din Rusia și Ungaria

AUR, proiect anti-LGBT

Și UDMR vine cu un proiect similar

”AUR a anunţat ieri că va importa legislaţia maghiară anti-LGBTI, care interzice educaţia despre gen, orientare sexuală şi identitate de gen, invocând o falsă protecţie a copiilor. Anunţul partidului AUR vine la mai puţin de un an după ce Curtea Constituţională a României a decis că legea prin care se interzice referirea la identitatea de gen în şcoli este neconstituţională pentru că beneficiarii sistemului de educaţie, copiii şi tinerii din România, au dreptul la informare corectă despre realitate.Din experienţa recentă a Ungariei vedem că noua legislaţie anti-LGBTI nu afectează doar grupul minoritar vizat, ci are deja consecinţe negative semnificative asupra tuturor cetăţenilor maghiari plasând Ungaria în infringement şi în afara finanţării europene destinate redresării economice post COVID-19 . Menţinerea pe termen lung a acestei cenzuri va limita accesul copiilor la educaţie adecvată şi va creşte dezinformarea cu privire la orientare sexuală şi identitate de gen, conducând la discriminare şi abuzuri împotriva persoanelor LGBTI”, a transmis, miercuri, Asociaţia ACCEPT, într-un comunicat de presă.Sursa citată menţionează că ”iniţiativa AUR nu este doar o nouă încercare de denigrare a persoanelor LGBTI, ci şi o încercare de cenzură a materiei şcolare, o încercare de limitare a educaţiei copiilor cu efecte grave în viitor.”Acest tip de politici bazate pe cenzură sunt caracteristice regimurilor totalitare şi o ameninţare reală pentru libertăţile tuturor românilor”, a mai transmis organizaţia.”Să elimini cu bună ştiinţă din educaţia copiilor informaţii despre orice grup minoritar din România este un gest iresponsabil şi care încalcă dreptul copiilor la educaţie, cenzurează actul didactic şi înrăutăţeşte condiţiile deja precare din sistemul educaţional românesc. Astăzi AUR vizează persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender şi intersex, mâine va viza minorităţile etnice sau alte grupuri minoritare. În lipsă de idei, AUR copiază politicile radicale din Rusia şi Ungaria . Nu e nimic nou în încercarea AUR de a-i copia pe Putin şi Viktor Orban . Duşmanii democraţiei au fost totdeauna solidari. Bucureştiul nu este însă nici Moscova, nici Budapesta. Am dovedit-o la Referendumul constituţional din 2018, vom dovedi încă o dată că aparţinem familiei valorilor europene," a declarat Teodora Roseti, director executiv ACCEPT.Organizaţia susţine că AUR prezintă noua sa iniţiativă ca fiind pentru protecţia copiilor, însă, în realitate, ”acesta limitează capacitatea copiilor să se protejeze”.”Elevii sunt beneficiarii de drept ai sistemului de educaţie, iar parcursul lor în viaţă depinde de accesul timpuriu la informaţii corecte şi relevante, inclusiv despre sănătate, diversitate şi drepturile omului. Educaţia înseamnă şi informare despre sănătate sexuală şi reproductivă, protecţia împotriva infecţiilor cu transmitere sexuală, diminuarea numărului de sarcini nedorite la adolescente, dar şi acces la informaţii ştiinţifice şi corecte despre orientare sexuală şi identitate de gen. Educaţia sexuală este mai ales importantă pentru că permite minorilor să ia decizii informate şi să se protejeze de abuzuri”, se mai arată în comunicat.Potrivit documentului citat, pericolul la care sunt expuşi elevii din România este real: nu există informaţii cu privire la sănătatea lor şi mai puţin de 6% dintre aceştia participă la opţionalul Educaţie pentru Sănătate.”În consecinţă, România înregistrează anual un număr record de sarcini nedorite la adolescente, anual sute de mame minore sunt nevoite să abandoneze şcoala şi să trăiască în sărăcie extremă. Educaţie pentru sănătate, principala materie şcolară care ar trebui să prezinte elevilor informaţii despre igienă personală, sănătate sexuală, inclusiv informaţii ştiinţifice despre orientare sexuală şi identitate de gen, este încă materie opţională în România. Deşi în realitate, peste 75% din adulţii din România sunt de acord cu educaţia sexuală în şcoală, conform Eurobarometrului de Gen realizat de Centrul FILIA, majoritatea decidenţilor politici se opune predării acestei materii în şcoală”, mai arată ACCEPT.Alianţa pentru Unirea Românilor va iniţia demersurile privind elaborarea unui pachet legislativ care să limiteze reprezentarea sau promovarea în rândul minorilor a homosexualităţii şi a schimbării de sex, în urma consultării efectuate în rândul membrilor şi simpatizanţilor săi. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat săptămâna trecută că va iniția demersurile pentru elaborarea unei legi care „să limiteze reprezentarea sau promovarea în rândul minorilor a homosexualităţii și a schimbării de sex”, în urma unor consultări efectuate în cadrul partidului și al simpatizanților partidului.„Peste 98% dintre membrii și simpatizanții noștri susțin necesitatea implementării urgente a unei astfel de legislații, menite să apere copiii din grădinițe și școli. Prin acest demers suntem consecvenți cu pozițiile exprimate recent, de sprijinire a măsurilor similare adoptate de guvernul de la Budapesta”, a subliniat co-președintele AUR, George Simion într-un comunicat al formațiunii politice.La rândul său, co-președintele AUR, Claudiu Târziu, a declarat că partidul pe care îl conduce susține „familia și valorile creștine”, iar „activiștii” LGBT+ „nu au ce căuta în școlile și grădinițele” din România.„AUR susține familia și valorile creștine. Activiştii LGBTQI nu au ce căuta în școlile și în grădinițele din România. Vrem să ferim copiii românilor de expunerea la o propagandă nepotrivită pentru vârsta lor”, a precizat Târziu.Proiectul adoptat în Ungaria, după care s-a inspirat și AUR, a fost inițiat de partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, iar acesta interzice diseminarea a ceea ce a numit Orban conținuturi care promovează schimbările de sex sau homosexualitatea în unitățile de învățământ. Proiectul stipulează ca tinerilor de sub 18 ani să nu li se prezinte conținuturi pornografice sau orice alt tip de conținut care ar putea încuraja homosexualitatea sau schimbarea de sex. Deputatul UDMR Zakaris Zoltan va depune un proiect de lege asemănător cu cel introdus de guvernul lui Viktor Orban din Ungaria , care a atras critici vehemente din Uniunea Europeană.Anunțul a fost făcut de Istvan Csomortanyi, președintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania, care l-a trimis în Parlamentul României, sub bannerul UDMR, pe deputatul Zakaris Zoltan.Potrivit publicației maghiare Kronika, inițiativa este sprijinită și de Partidul Civic Maghiar ( PCM ).Zakaris Zoltan urmează să mai depună un alt proiect controversat. Uniunea Maghiara din Transilvania (EMSZ) a anunțat în urmă cu o lună că deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef va avea un proiect legislativ, in calitate de co-initiator, care va fi sustinut de catre deputatul UDMR Zakarias Zoltan, și care urmărește autonomia Ținutului Secuiesc.Jozsef Kulcsar-Terza, impreuna cu Jozsef Kulcsar-Terza, au depus un proiect de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc si in luna aprilie 2020, initiativa fiind adoptata tacit de Camera Deputatilor si apoi respinsa de Senat . Proiecte de lege cu acelasi obiect au mai fost depuse de-a lungul anilor in diferite legislaturi ale Parlamentului si respinse.În ce privește proiectul ungar inițiat de Fidesz - partidul premierului Viktor Orban, acesta urmărește impunerea viziunii creștine a rolurilor de gen în creșterea copiilor. Concret, proiectul interzice ca tinerilor sub 18 ani să li se prezinte conţinuturi pornografice sau orice alt conţinut care încurajează schimbările de sex ori homosexualitatea.In ultimii ani, guvernul Orban s-a concentrat în principal pe condamnarea imigrației în Europa, dar se orientează din ce în ce mai mult spre retorica anti-LGBT pe măsură ce pandemia afectează economia, urmând exemplul partidului nationalist PiS aflat la guvernare în Polonia, care a facut din homofobie piesa de rezistență a campaniei sale la alegerile din acest an.