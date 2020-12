Apelul filosofului Sorin Lavric, care cere mai multor intelectuali de marca sa sustina AUR, produce discordie printre scriitori: "A fost tinut in brate, publicat si promovat"

Ironiile lui Paraschivescu

"Lista" lui Lavric

"E mult mai periculos decat pare"

"Ce ma recomanda pentru alaturare?"

Cum era bancul? "Mai imprastiati-va, baieti!"

Imediat dupa alegeri, Sorin Lavric, a publicat un editorial in care cerea, printre altele, unor intelectuali sa sustina AUR: "Nu e pacat sa nu ne daruim Romaniei? Veniti sa inlocuim casta politica. Asa sa ne ajute Dumnezeu!""Ii rog pe intelectualii de dreapta, adversari pina de curind in aceste alegeri, a caror deceptie dupa alegeri le-o inteleg, sa-si revina de pe urma socului si sa priveasca la viitor. Vreti o Dreapta unita care sa dreneze mlastina castei politice? Puteti sa iesiti din amaraciunea unei dezamagiri de moment spre a pune umarul la o renastere in spirit?Voi, Mihai Neamtu, Mircea Platon, Adrian Papahagi, Catalin Avramescu Teodor Baconschi , Radu Paraschivescu, puteti fi linga noi, pentru binele Romaniei?Voi, Pompiliu Diplan, Iulian Capsali, Razvan Codrescu, Razvan Bucuroiu si toti oamenii de dreapta, pe care va am la suflet fiindca sintem din aceeasi stirpe, puteti sa intrati intr-o miscare menita a schimba din temelii falanga politica? Tu, Victor Roncea, poti sa te dezbari de obsesii pentru a intelege ca Dreapta nu se cladeste pe diatriba sterila impotriva lui Liiceanu, Patapievici si Boia? Vreti concordie intru Hristos sau vreti discordie intru nimicul urii? Ce vreti? Sa fierbem la infinit in otravuri meschine, sau sa ridicam conditia de roman crestin la un prag de mare elevatie?," scria Lavric, pe platforma r3media.ro.Prima reactie a venit, marti, de la scriitorul Radu Paraschivescu, care a declinat aceasta invitatie."Lucrurile care ne despart sunt mai multe decat cele care ne apropie. Pe langa asta, port masca, nevrednicul de mine," conchide acesta.Scriitoarea Luiza Sora, sotia filosofului Mihai Sora , a reactionat, miercuri, intr-o postare pe Facebook."Are greutatea eilui Lavric... Sa-i vedem indeaproape, cu numele intreg:Catalin Avramescu, Teodor Baconschi, Razvan Bucuroiu, Iulian Capsali, Razvan Codrescu, Pompiliu Diplan, Mihail Neamtu , Adrian Papahagi, Radu Paraschivescu, Mircea Platon, Victor Roncea si, fundasi de frunte, Lucian Boia, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici.Ce au in comun acesti oameni, in afara de faptul ca au fost invitati in mod public de catre un sociopat sa se alature delirului sau mesianic? Va las sa ghiciti.P.S. Lavric este inca unul dintre aceicare nu au curajul sa se afiseze pe facebook, inaintand mascat, sub un pseudonim, precum cei care l-au format."Prima persoana care a reactionat la postarea Luizei Sora a fost Germina Nagat, membru in Colegiul CNSAS: "Iti trebuie multa minte sa-i pui alaturi pe Roncea si pe Horia Patapievici. Vreo 2 neuroni, si aia bezmetici."Raspunsul Luizei Sora, pentru Germina Nagat: Nu-l subestimati pe Lavric. E mult mai periculos decat pare, asa sters (dar nu mai putin paranoid) cum se prezinta in mass-media. A reusit sa-i pacaleasca si pe cei mai instruiti si subtili, ca Patapievici sau Liiceanu, pentru ca i-a "lucrat" tocmai acolo unde sunt vulnerabili (fiind o postare publica, ma voi abtine sa numesc aceste vulnerabilitati).Luisa Sora insista apoi: "Vine o vreme cand oamenii trebuie sa-si asume toxinele imprastiate de-a lungul timpului in spatiul public. Lavric nu a aparut de nicaieri, cum stii bine. A fost, ani la rand, tinut in brate, strans la piept, publicat si promovat. Lui i s-a deschis usa Casei Lovinescu, a fost primit, lasi in Uniunea Scriitorilor... Pentru moment, doar Uniunea s-apublic de el, ceea ce trebuie salutat."Ea face trimitere la decizia de miercuri a Uniunii Scriitorilor din Romania de excludere a lui Sorin Lavric, dupa ce presa a citat mai multe pasaje scandaloase din cartile sale, cum ar fi cea care potrivit careia romii sunt o "plaga sociala" sau ca "barbatii nu cauta in femei desteptaciunea, profunzimea sau luciditatea".Scriitorul Radu Raraschivescu intervine si arata intr-un mesaj pe postarea Luizei Sora. "Pardon, Luiza Sora? In cartea publicata cu doua luni in urma, am pagini acide despre Diplan si Capsali. Ce ma recomanda pentru alaturare? Va rog sa-mi explicati, nu inteleg. Adaug ca ieri am declinat public invitatia, intr-o postare care are aproape 5000 de like-uri. A, inca un lucru. I-am cautat atent pe Boia, Liiceanu si Patapievici pe lista lui Lavric. Nu i-am gasit. Cerneala simpatica, presumably."Urmeaza un schimb de replici Sora-Paraschivescu.Radu Paraschivescu, nu va suspectez de analfabetism functional; de aceea va rog sa remarcati ca asocierea nu o fac eu, ci Lavric. Eu doar constat ca asocierile lui Lavric nu sunt intamplatoare, oricat de infocate vor fi fiind, mai nou, dezicerile publice de acest personaj.E un non-raspuns care va acuza. Spuneti-mi deschis de ce credeti ca m-a invitat Lavric. Si cum se face ca treceti pe lista oameni pe care nu i-a trecut el. Macar de dragul timpurilor cand stateam in ger in Piata sau in fata Ateneului. Si, oricat m-as stradui, nu gasesc puncte comune intre mine si Victor Roncea.Scriitorul Mircea Cartarescu a avut si el o reactie pe Facebook, legata de cazul Sorin Lavric."Acum doar vreo luna o carte de-a mea a fostde doi cronicari literari pe care-i stiam vag, asa ca obiectivitatea lor nu m-a interesat cine stie ce. Acum aflu ca am avut onoarea sa fiu batut la talpi chiar de celebrul Sorin Lavric, El Insusi, revelat de cateva zile ca mantuitor al neamului romanesc.In plus, de prietenul si admiratorul sau Daniel Cristea-Enache, care marturiseste despre martirul neamului:Marturisesc si eu ca ma simt prea mic pentru o atentie atat de mare si de focusata. Cum era bancul?," a scris Mircea Cartarescu.