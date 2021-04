AUR a contestat la Curtea de Apel Bucuresti restrictiile impuse de Guvern in timpul starii de alerta

"Carantina nationala, inchiderea scolilor si sustinerea orelor online, lockdown-ul pentru elevi, mascat sub forma vacantei prelungite, purtarea mastilor in salile de curs, acolo unde orele se desfasoara fizic, dar si in spatiile deschise, limitarea drastica a programului de functionare al magazinelor si al altor operatori economici sunt masurile contestate de AUR la Curtea de Apel", a transmis, joi, 15 aprilie, formatiunea, intr-o postare pe Facebook AUR considera ca "ridicarea restrictiilor lipsite de fundament teoretic si practic va restabili libertatea romanilor: de gandire, de credinta, de exprimare, de asociere, de miscare, de initiativa, dar si accesul liber la activitatile economice".