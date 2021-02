Tristetea intelectualilor in fata populistilor: guvernul vs. AUR (DW)

George Simion si Claudiu Tarziu la o conferinta de presa

In acest fel, apar protestele inamicilor poporului prin contrast cu cele ale salvatorilor. Liderii AUR si-au dezvoltat deja o tehnica pentru a capata legitimitate si in acelasi timp de a-i arata cu degetul pe marii vinovati: intalniri cu ministrii care gestioneaza problemele cele mai complicate ale zilei.Ultima dintr-o serie a fost intrevederea co-presedintelui AUR , George Simion, cu ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu . Nu e clar de ce ministrul Voiculescu l-a primit pe liderul AUR, in loc sa se ocupe de criza de credibilitate prin care trece sistemul medical autohton si de efectele dramei de la Spitalul Matei Bals. Ce s-a gandit ca poate afla de la George Simion? Vreo reteta secreta pentru succes? Vreo idee pentru reformarea sistemului? Sau, fiindca e foarte preocupat de imaginea proprie, poate ca si-ar fi putut imagina ca-i face bine alaturarea cu unionistul-populist.Liderul AUR a declarat, insa, imediat dupa intalnire, ca este "socat" de "lipsa de viziune a ministrului Sanatatii" si de felul deplorabil in care arata ministerul Sanatatii, la fel "ca multe spitale din Romania" si ca, probabil, din 1990 biroul ministrului si, in general, cladirea ministerului, care a fost sediul fostului Comitet Central al PCR, deci locul de unde a fugit Ceausescu , au ramas neschimbate.Intr-o singura fraza, co-presedintele AUR l-a anulat pe tanarul si entuziastul ministru, doar pentru ca in urmatoarea sa relateze ca i-a cerut demisia si ca partidul sau e gata sa renunte la indemnizatia de 4 milioane de euro, pe care statul o asigura formatiunilor politice, si ca ar dona acesti bani in favoarea construirii unui spital.De ce i-a oferit ministrul Voiculescu tribuna partidului AUR, care pare sa aiba un plan de crestere si dezvoltare bine conturat si care se face pe spezele actualei puteri? Demnitari, mai mult sau mai putin decenti, le intind mana celor de la AUR, cu toate ca stiu ca vor fi folositi ca trambulina si vor fi improscati cu noroi. lista lunga de intelectuali , intre care zeci de profesori universitari, au semnat o scrisoare adresata liderilor partidelor din coalitia de guvernamant in care se arata "ingrijorati" "cu privire la deschiderea catre dialog" a unor membri marcanti ai executivului spre partidul AUR, care este purtatorul "unui conglomerat ideologic nociv, de factura extremista".Vlad Voiculescu nu este singura victima a populistilor, ministrul Justitiei Stelian Ion s-a intalnit la inceputul anului cu o delegatie a Aliantei pentru Unirea Romanilor care i-a cerut demersuri imediate pentru anularea amenzilor date in perioada pandemiei, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei, care a hotarat ca amenzile date in perioada starii de urgenta sunt neconstitutionale. George Simion s-a laudat, dupa ce a fost primit in biroul ministrului Justitiei, ca Stelian Ion i-a promis ca va discuta cu premierul despre aceasta posibilitate. AUR vrea sa demonstreze ca doar prin interventia sa lucrurile se pot rezolva.Nici ministrul Justitiei nu avea motive sa aiba o intrevedere oficiala cu AUR, la fel cum nici ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, nu avea de ce sa se grabeasca sa-i primeasca pe cei de la Alianta pentru Unirea Romanilor. AUR a fost primul partid cu care s-a intalnit Sorin Campeanu. Liderii Aliantei au solicitat redeschiderea scolilor, o idee asupra careia insista cu zgomot de mai multa vreme, pentru a-si intari imaginea de partid anti-sistem si pentru a culege roadele, mai tarziu, spunand ca au avut dreptate in demersurile lor.Niciunul dintre acesti ministri nu avea motive intemeiate sa-i primeasca pe cei de la Alianta pentru Unirea Romanilor, formatiune pe care scrisoarea intelectualilor o eticheteaza drept "partid radical-populist", pentru care sunt la ordinea zilei "temele fundamentaliste si nationaliste", "teoriile conspirationiste, anti-globaliste si anti-individualiste".Intelectualii care semneaza epistola le sugereaza politicienilor din arcul guvernamental sa aiba cu AUR doar relatiile strict definite de Constitutie, adica sa se rezume la interpelarile parlamentare, pentru a mentine in acest fel un "cordon sanitar" in jurul unei formatiuni periculoase pentru democratia din Romania.Reprezentantii executivului pot sa-i ajute in continuare pe populisti sa creasca si sa prinda putere, fiindca nu exista nicio interdictie legala in acest sens. Ar putea exista, insa, o cenzura morala sau macar un calcul politic simplu, care sa-i opreasca pe ministrii coalitiei sa-i legitimeze pe cei de la AUR.Autor:Articol publicat si pe Deutsche Welle.ro