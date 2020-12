FOTO VIDEO Cum a crescut AUR la umbra nationalismului online. Liderul carismatic urcat pe valul extremismului european

Istoricul lui George Simion, liderul radical al AUR

Sociolog: Publicul conservator in Romania a fost jignit si ironizat

Baluta: Un partid isi asuma tipul acesta de agenda retrograda, anti-drepturile femeilor

Mateescu: Seamana din multe puncte de vedere cu publicul PPDD

Bobby Paunescu si Cladiu Tarziu, oamenii AUR-ului

Caravana de AUR si milioanele de vizualizari din online

Partidul(AUR) a fost infiintat in septembrie 2019 de George Simion , cunoscut pana atunci drept militant pentru unirea Basarabiei cu Romania. El a organizat proteste cu tenta nationalista in Tinutul Secuiesc si, recent, s-a facut cunoscut prin miscarile de strada impotriva masurilor de limitare a raspandirii noului coronavirus.Potrivit datelor centralizate pana luni, 7 decembrie, la ora 16.00, de Biroul Electoral Central (BEC), la Camera Deputatilor, AUR a obtinut un scor de 8,16%, iar la Senat , 8,50%, fiind al patrulea partid in clasament, dupa PSD PNL si USR PLUS.AUR vine in Parlamentul Romaniei cu un discurs nationalist, homofob, anti-sistem, anti-covid, pro-ortodoxist si anti-occidental, militand pentru unirea Basarabiei cu Romania si promovand credinta crestina.George Simion, presedintele AUR si lider al marsului pentru, a fost una dintre cele mai vocale voci in disputa maghiaro-romana. El a fost implicat in confruntarile de la cimitirul din Valea Uzului, unde a condus protestarii nationalisti. Simion are un istoric de "protestatar", el fiind retinut in toamna anului 2016, dupa ce a incercat sa forteze cordonul de jandarmi. Simion s-a remarcat ca lider al gruparii "Noii Golani", care voia sa fie o continuare a miscarii de strada din 1990. Impreuna cu "Noii Golani", actualul lider al AUR a introdus mesajul "Basarabia e Romania" in randul galeriilor de fotbal.In mai 2015, George Simion a fost declarat indezirabil pe o perioada de 5 ani in Republica Moldova, printr-o decizie a Biroului Migratie si Azil, fiind expulzat din tara. In septembrie 2015, Curtea de Apel din Chisinau a considerat ca nu exista motive pentru ca Simion sa fie declarat persona non-grata.In mai 2019, Simion, liderul Miscarii Unioniste, care candida independent la Parlamentul European, a afirmat ca a fost batut de "extremisti maghiari " la, unde s-a deplasat dupa ce pe retelele sociale au aparut imagini cu crucile ce au fost ridicate pentru eroii romani acoperite cu saci negri de gunoi.Citeste si: Cine e George Simion, liderul extremistilor de la AUR. A primit interdictie in Basarabia si provoaca agitatie in Tinutul Secuiesc , sociolog la Grupul de Studii Socio Comportamentale AVANGARDE, sustine ca prezenta pe scena a unui partid cu mesaje nationaliste, populiste si conservatoare, cu un lider carismatic, era asteptata de multi ani zile."AUR a reusit sa atinga doua regiuni ale Romaniei:si sa obtina scoruri foarte importante. Campania lor a fost axata pe cele doua regiuni, ceea ce arata ca au fost foarte bine pregatiti si consiliati. S-au facut foarte multe analize, s-au stabilit care sunt cele doua zone pe care ei le pot atinge cu mesajele pe care le-au avut. In Moldova este partidul nascut ca urmare a scandalului de la cimitirul de la Valea Uzului, cand George Simion a avut un rol foarte important si s-a implicat, simtind posibilitatea de a creste electoral. In Transilvania, e normal ca exista un public care accepta mesaje antimaghiare, care accepta mesaje conservatoare. Publicul conservator in Romania a fost jignit in ultimii ani foarte mult si ironizat de partidele de dreapta, PNL, USR, chiar si de catre presedintele Iohannis", sustine sociologul.Ionas avertizeaza ca la viitoarele alegeri am putea avea surprize mai mari daca, in continuare, clasa politica va ignora clasa conservatoare de votanti, care s-a simtit jignita in ultimii ani."Exista acel public care a sustinut puternic referendumul pentru familie, publicul care ar fi sustinut acel referendum este mult mai numeros in Romania. Din pacate, campanie negativa agresiva care a fost dusa impotriva acelui referendum a facut ca o buna parte a electoratului sa nu se prezinte la urne, pentru ca nu era conform si nu era un lucru pe care partidele mari sa il accepte, iar oamenii au preferat sa stea ascunsi. Daca partidele mari si presedintele Iohannis nu inteleg acest aspect si nu inteleg ca mesajele progresiste foarte dure, transmise cu agresivitate o sa trezeasca acest public, peste patru ani o sa avem o surprinza si mai mare", atrage atentia Ionas.Oana Baluta, cadru didactic la Universitatea din Bucuresti si SNSPA sustine ca AUR s-a dezvoltat mult in mediul online, fiind un efect al radicalizarii care s-a produs odata cu organizarea referendumului pentru schimbarea definitiei familiei in Constitutie si pe fondul valulul facut de partidele nationaliste de extrema dreapta."AUR s-a dezvoltat foarte mult in. Pe de alta parte, exista un electorat pe care l-a avut PRU PRM . Exista o parte de radicalizare nationalist - extremista si intre cei care au votat anterior PSD sau PNL si opinia mea este ca au migrat spre AUR. Este important sa intelegem ca AUR este un efect al radicalizarii unui discurs public in ultimii ani. AUR este si un efect al radicalizarii care s-a produs in preajma referendumului de modificare a definitiei casatoriei din Constitutie. Nu putem sa facem abstractie de aceste elemente. Pe de alta parte, in diaspora, AUR a primit un numar impresionant de voturi. Cred ca ar fi important sa vedem si comportamentul celor din diaspora cand a avut loc referendumul pentru familie. In acelasi timp, in Europa exista un val de crestere a partidelor populiste, nationaliste de extrema dreapta. Cei din diaspora au fost expusi la acest val care iti arata cresterea unor discursuri si partide extremiste", explica Oana Baluta, conf. univ. dr. Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicariila Universitatea Bucuresti si SNSPAAcum, prezenti in parlament , parlamentarii se vor opune educatiei sexuale, avortului si casatoriilor intre persoanele de acelasi sex."Toate aceasta mobilizare impotriva ideologiei de gen pe care o stim din perioada Coalitiei pentru Familie, nu doar ca nu o mai regasim exclusiv la nivel de discurs, ci are reprezentare politica acum. Acum, un partid isi asuma tipul acesta de agenda retrograda, anti-drepturile femeilor, o agenda aflata in conflict major cu rolul stiintei", completeaza Baluta.Citeste si: Surpriza alegerilor parlamentare 2020. Cine controleaza AUR, alianta condusa de miscarea "anti-botnita" Sociologul Barbu Mateescu sustine ca AUR a fost votat de oamenii cu venituri sub medie, afectati de pandemie, de tinerii din mediul rural si de locuitorii oraselor mici fara centre universitare si in care PSD nu e dominant, mentionand faptul ca AUR a subperformat in Oltenia si Teleorman. "Seamana din multe puncte de vedere cu publicul PPDD", precizeaza Mateescu.In Diaspora, AUR este in topul preferintelor romanilor cu peste 26% din voturile numarate, potrivit datelor centralizata pana luni dimineata. Doar USR PLUS a obtinut un scor mai bun, de 29%, in timp ce PNL a luat doar 25%.Ionas sustine ca AUR a atras electorat din Diaspora, pe fondul dezamagirii acestora fata de clasa politica, inclusiv USR PLUS. Din Moldova au atras publicul conservator, iar din Transilvania, pe cel anti-maghiar."In Diaspora, sunt oameni care la alegerile anterioare au votat USR, considerand ca e altceva. Au fost dezamagiti si ei intotdeauna au nevoie de ceva nou, care sa le dea speranta. Sunt oameni care considera ca partidele mainstream sunt vinovate pentru faptul ca ei nu pot sta acasa si trebuie sa munceasca in strainatate. E un lucru normal. In Moldova au reusit sa atraga uncare ar fi votat PSD, PRM si alte partide, dar care se prezentau la urne. In Transilvania, au reusit sa ia public conservator care, de obicei, daca nu votau PRM sau cu, ar fi votat PNL. O buna parte a electoratului AUR din Transilvania, in ultimii ani a votat PNL, pentru acea parte a PNL-ului care este conservatoare, in general apropiata de biserica penticostala", explica Ionas.Duminica seara, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-ului, omul de afacerise afla alaturi de cei doi vicepresedinti ai partidului, pe treptele din fata sediului. Bobby Paunescu, fiul omului de afaceri George Constantin Paunescu, a mostenit un imperiu financiar, iar in prezent detine mai multe publicatii online si este actionar al unui post de televiziune. Regizorul a devenit manager al Studiourilor Buftea in 2016, cand au fost preluate de un grup de investitori americani si din Hong Kong de la Central European Media Enterprises.este copresedinte al partidului, aflat pentru o vreme la conducerea Coalitiei pentru Familie, in perioada de strangere a semnaturilor pentru modificarea Constitutiei, fiind una dintre vocile pro-referendum. Tarziu a candidat pe listele Aliantei pentru Unirea Romanilor la alegerile locale de anul acesta, obtinand putin peste 4.400 de voturi.In luna august a inceput, o campanie, inainte de alegerile locale, in care echipa a calatorit, intr-un autobuz cu mesajul "Dreptate pentru Romania", prin orasele si satele din toata tara, de unde transmitea videoclipuri LIVE, distribuite de mii de ori pe retelele de socializare. La comentariile postarile publicate, romanii din strainatate le scriau ca au donat bani pentru ei.Astfel, in timpul pandemiei, AUR a organizat intalniri cu echipele parlamentare si potentialii votanti in Satu Mare, Ramnicu Sarat, Slobozia, Buzau, Valcea, Iasi, Targu Jiu si alte orase si sate, pozand in spatiul public, flutarand steagul tricolor. Calatoria a durat de la 1 august pana la 8 septembrie. AUR a infiintat filiale si peste hotare, in Viena (Austria), Alicante (Spania) si alte orase.Videoclipurile publicate din timpul calatoriei din tara au strans sute de mii de aprecieri, distribuiri si comentarii. Cel in care a filmat in fata casei fostului ministru Costel Alexe , cerand "confiscarea averii ilicite", are peste 7 milioane de vizualizari, 94.000 de aprecieri si 17.000 de comentarii.Sute de mii de vizualizari au videoclipurile numite "Mama mea si Tara mea", "In ciuda restrictiilor, de Ziua Nationala, AUR e la Alba Iulia", "Iau steagul Dreptatii si il arborez in cel mai inalt punct din Sfantu Gheorghe" sau "Protest pentru votul Diasporei".La inceputul lunii octombrie, membrii AUR si simpatizantii se strangeau in Piata Victoriei din Capitala, cu steaguri, cu sau fara masti de protectie, protestand fata de masurile restrictive impuse pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Asa au devenit cunoscuti ca reprezentanti ai miscariiIn pandemie, AUR a sarbatorit, pe 26 iunie, unde mai multe persoane au tinut un steag enorm in fata catedralei ortodoxe "Inaltarea Domnului"."Membrii si simpatizantii din FAMILIA AUR sunt asteptati sub drapelul NATIUNII, langa statuia unui erou al LIBERTATII, alaturi de lacasul ortodox de CREDINTA. Astfel, toti cei 4 piloni ai Aliantei pentru Unirea Romanilor vor fi reprezentati in ziua in care sarbatorim prima folosire oficiala a tricolorului, simbol al identitatii, al jertfelor din trecut, al luptei prezente si al gandurilor de viitor", se arata in mesajul publicat pe pagina de organizare a evenimentului pe Facebook AUR si George Simion au organizat la inceputul lunii iunie evenimentul, invitand oamenii sa protesteze in fata fabricilor de procesare a lemnului Egger si Schweighofer."Alianta pentru Unirea Romanilor, prin filiala judeteana Suceava, cheama membri, simpatizanti si orice romani de buna credinta sa participe la o manifestatie de protest impotriva MAFIEI LEMNULUI care capuseaza una din principalele resurse ale tarii. Codrii Bucovinei sunt exploatati in mod ilegal si irational de companii straine ce au gasit in Romania nu doar paduri ieftine, ci si guverne ieftine ce le protejeaza interesele", se arata in mesajul public pe pagina evenimentului.