AUR va depune in parlament o lege anti pasaport covid si anti discriminare pe motivul vaccinarii

"Respingem ideea de a fi discriminati pe motive medicale si nu numai ca respingem, lucram la un proiect de lege pe care speram sa-l putem trece prin Parlament, prin care sa interzicem orice discriminare pe temei medical, discriminare care daca este infaptuita, sa fie aspru pedepsita", a precizat Claudiu Tarziu la o conferinta de presa.El a adaugat ca AUR se va opune "categoric" pasaportului de vaccinare si oricarei alte forme de conditionare a accesului in spatii publice si a calatoriilor."Respingem categoric orice fel de conditionare a calatoriilor, a accesului in spatiul public - fie el restaurant, spatiu de spectacol sau orice altceva", a spus liderul AUR.In context, el l-a criticat pe ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru ca "discrimineaza" studentii care nu accepta sa se vaccineze. "Ceea ce propune astazi domnul ministru Cimpeanu este (...) aceea de a diferentia si de a discrimina studentii care nu accepta sa se vaccineze cu un ser despre care nu se stie daca face bine sau rau. Atitudinea domniei sale vine in continuarea unei atitudini constante a acestei puteri, de peste un an de zile incoace, si anume una de a limita libertatile si de a inchide gura oricarei opozitii. Nu suntem de acord cu o astfel de atitudine, o respingem categoric. Il avertizam pe domnul ministru, despre care credeam ca este dintr-o alta speta, ca ne vom opune vehement unor astfel de masuri, cum ne opunem deja si celorlalte masuri dictate in mod abuziv de catre Guvernul nostru", a punctat copresedintele AUR