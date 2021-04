AUR anunta un proiect de lege care sa limiteze durata starii de alerta

"Vom face un an de zile de cand se tot prelungeste starea de alerta si Parlamentul nu este intrebat. Tocmai de aceea, depunem astazi acest proiect de lege , pentru ca starea de alerta la 90 de zile sa fie votata in Parlament, astfel incat sa nu poata fi prelungita. Astazi strangem semnaturile, am cerut sprijin si de la ceilalti parlamentari , ne-am dus catre cei de la PSD , dar nu au vrut sa semneze", a precizat Simion, intr-o conferinta de presa, la Palatul Parlamentului.Potrivit liderului AUR, initiatorul proiectului este deputatul Lilian Scripnic, iar propunerea legislativa va fi semnata de peste 20 de parlamentari ai partidului."Dupa cum s-a vazut in ultima saptamana, AUR este singura opozitie la aceste masuri de restrictie care nu au nicio justificare. Toata lumea in spatiul public sesizeaza ca masurile nu sunt justificate, ca nu au o fundamentare, ca nu sunt sustinute de specialisti, dar nimeni pana acum nu indraznea, cel putin la nivelul Parlamentului, sa conteste aceste masuri. Nu e nicio problema, le vom contesta noi. Deputatul AUR de Galati Lilian Scripnic a initiat o lege pentru a nu mai permite Guvernului sa prelungeasca starea de alerta sine die", a mai spus George Simion.De altfel, liderii AUR au instigat la proteste in toata tara fata de noile restrictii anti-COVID. Lideri ai Aliantei pentru Unirea Romanilor, precum George Simion sau Claudiu Tarziu au fost nelipsiti din strada, insa si parlamentari mai putin cunoscuti s-au alaturat protestatarilor.