Care sunt beneficiile si obligatiile pe care le au membrii Uniunii Scriitorilor din Romania, organizatie din care a fost exclus liderul AUR Sorin Lavric

Sorin Lavric a scris in opera sa "Decoct de femeie" (aparuta la Editura Ideea Europeana) ca "niciun barbat nu cauta in femeie desteptaciunea, profunzimea sau luciditatea", iar despre romi spune ca sunt o "plaga sociala", fragmente care au scandalizat o parte a opiniei publice.Astfel, dupa aproape un an de la publicarea cartii, Uniunea Scriitorilor "a luat act cu stupoare de declaratiile politice radicale" ale lui Sorin Lavric si a anuntat excluderea scriitorului din organizatie.Conform statutului Uniunii Scriitorilor din Romania, orice autor care are cetatenie romana, orice autor cetatean strain care domiciliaza in Romania sau orice autor/traducator de limba romana care domiciliaza in strainatate poate deveni membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (U.S.R.) pe baza de cerere individuala.- sa participe la activitatea Filialei;- sa concureze la proiectele si la programele U.S.R.;- sa beneficieze de toate facilitatile prevazute in Cap. 2, Art. 5 punctele g), h), i), j), k) si m);- sa aleaga si sa candideze in alegeri pentru organele de conducere ale U.S.R. si ale Filialelor;- sa primeasca indemnizatia de 50% din pensie prevazuta de lege - sa primeasca, in functie de numarul de locuri alocat U.S.R., prin lege, indemnizatia de merit;- sa dea recomandari de primire in U.S.R.- sa respecte prevederile prezentului Statut, precum si deciziile luate in conditii statutare de catre organele de conducere ale U.S.R.;- sa achite in fiecare an cotizatia stabilita de Consiliul U.S.R. Daca membrul U.S.R. nu-si achita cotizatia pe o perioada de cel putin un an, el e suspendat din drepturi, dupa cum prevede Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare si Excludere;- sa opteze, in cazul editarii operelor proprii, pentru virarea taxei de timbru catre U.S.R.;- sa respecte normele deontologice ale breslei scriitoricesti si sa manifeste grija fata de pastrarea prestigiului U.S.R.In statutul Uniunurii Scriitorilor de Romania se mai precizeaza si situatiile in care inceteaza calitatea de membru U.S.R.:a) ca urmare a demisiei, formulata in scris si inregistrata la Secretariatul U.S.R. Daca un membru demisionat din U.S.R. doreste sa redevina membru al U.S.R., el va urma procedurile obisnuite de primire in U.S.R.;b) prin excludere, pentru incalcarea prevederilor Statutului prin fapte care au adus U.S.R. prejudicii materiale, morale si de imagine grave. Deciziile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul U.S.R. la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare si Excludere, care functioneaza conform Regulamentului propriu.