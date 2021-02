Francisc Toba, implicat in reprimarea sangeroasa a Revolutiei din 1989, validat ca parlamentar. Florin Roman: "Ma disociez de votul colegilor liberali"

"Ma disociez total si fara echivoc de votul colegilor liberali din conducerea Parlamentului, care au votat pentru validarea mandatului lui Francisc Toba! Nu pot accepta un troc murdar, un vot in plus, pentru validarea celui care a condus trupele de represiune, in timpul Revolutiei din 1989, la Sibiu. Pentru mine este de neacceptat ! Politica aceasta, fara principii morale, nu are nicio legatura cu ceea ce astept de la actuala coalitie. Rusinos! Am rugamintea catre cei care au votat aceste mizerii sa vina cu explicatii. Este imperios necesar", a scris Florin Roman miercuri pe Facebook Francisc Toba a fost validat ca deputat , dupa ce Comisia de validarea a inaintat un raport, cu 155 de voturi "pentru", opt voturi "impotriva", o abtinere, iar trei deputati nu si-au exprimat votul.Acesta a fost ales pe lista AUR ca deputat de Brasov si a depus juramantul tot miercuri.Biroul permanent al Camerei a aprobat, in urma cu o saptamana, o cerere a grupului parlamentar al AUR cu privire la invalidarea mandatului lui Francisc Toba. AUR o propuse ca inlocuitor pe Raluca Maria Borta . In adresa pe care a transmis-o AUR catre conducerea Camerei se arata ca Toba nu mai este membru al Aliantei pentru Unirea Romanilor, el fiind exclus din formatiune. Cererea partidului a fost transmisa Comisiei de validare a mandatelor de parlamentar.