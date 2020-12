Care este originea numelui Sosoaca. "Ma bucur din suflet ca am reusit sa mai introduc un termen in dictionarul roman"

La al treilea mariaj

"Va pot comunica un verb - a fi, nu socat, a fi sosocat! Daca doamna Gabriela Firea reusea sa ma calce pe nervi, sa ma scoata din fire, doamna aceasta ma sosocheaza. In sensul ca ma lasa fara replica. Asemenea combinatie de vulgaritate, agresivitate si prostie rar am vazut. Poate niciodata. Este campioana doamna din punctul acesta de vedere. Este o demna caricatura a lui Corneliu Vadim Tudor ," spunea CTP.Replica senatoarei AUR nu a intarziat."Iovanovici este numele meu de fata. Sunt macedoneanca din Skopie. Noi suntem din Macedonia. Deci jumatate din mine se trage din Skopie. Bunicii mei paterni de acolo vin. Bunicii paterni impreuna cu toata familia au fugit aici in Romania. Sosoaca este numele sotului meu. Nu ma deranjeaza, sa stiti.Am mai vazut un termen, al unui domn care nu mai e ziarist in ultima vreme. A inventat sosocheaza. Ma bucur din suflet ca am reusit sa mai introduc un termen in dictionarul roman. Mama, Alice Florescu Bleotu, este un reputat medic ginecolog, care a militat intotdeauna pentru tara si pentru popor. Noi avem in familie, ca sa zic asa, eroi.Bunicul meu a luptat in al Doilea Razboi Mondial, la Cotul Donului. Un om care a iubit tara enorm de mult. Am o matusa care a fost inchisa pentru ca a luptat impotriva regimului comunist", a spus Diana Sosoaca, pentru Interviurile lui Cristoiu, citata de Antena 3. Diana Sosoaca se afla la a treia casatorie si marturiseste ca este insuportabila si autoritara. Sotul ei este chimist, a lucrat 18 ani la Combinatul Oltchim , dar a demisionat de curand si petrece mult timp la cabinetul acesteia de avocatura pentru a se asigura ca nu pateste ceva."Primeam amenintari si veneau la cabinet tot felul de persoane dubioase", a explicat senatorul AUR, conform sursei citate.