Ce parere are cel mai tanar parlamentar AUR despre protestele anti-restrictii. A fost ales la doar 24 de ani

Lideri ai Aliantei pentru Unirea Romanilor, precum George Simion sau Claudiu Tarziu au fost nelipsiti din strada, insa si parlamentari mai putin cunoscuti s-au alaturat protestatarilor.Calin-Constantin Balasciuc, cel mai tanar parlamentar din actuala legislatura, ales deputat de Calarasi in decembrie 2020, pe listele AUR , a iesit si el in strada, zilele trecute, sa protesteze impotriva restrictiilor."Parlamentarii AUR se alatura romanilor in strada!Zeci de mii de oameni protesteaza impotriva restrictiilor ilegale impuse de Monstruoasa Coalitie de la putere", a postat deputatul pe Facebook Potrivit declaratiei de avere, Calin-Constantin Balasciuc nu a realizat niciun venit anul trecut si nu are nici bunuri, nici datorii.Pana acum, tanarul deputat a luat o singura data cuvantul in plen, la depunerea juramantului de credinta. Mai are o declaratie politica in scris si si-a pus semnatura pe cinci propuneri legislative.Balasciuc este presedintele Organizatiei de Tineret a AUR si este din comuna Moldovita, judetul Suceava. A fost ales deputat de Calarasi la doar 24 de ani.