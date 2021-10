Liderului AUR Claudiu Târziu s-a ales cu o plângere la Poliție, după amenințări adresate deputatului liberal Alexandru Muraru

Președintele PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a anunţat că a depus plângere la Poliţie pe numele co-preşedintelui AUR, Claudiu Târziu, în urma amenințărilor din timpul dezbaterilor la moţiunea de cenzură.

”Astăzi, domnul Claudiu Târziu, copreşedintele AUR, a spus că voi da socoteală pentru ceea ce spun public despre acest partid. Este adevărat că, atunci când am fost întrebat care este cea mai mare păcăleală politică din ultimii 30 de ani, am spus-o cât se poate de clar: AUR. La fel cum altădată am expus, în nenumărate rânduri, cu dovezi şi argumente incontestabile, derapajele extremiste, lozincile antisemite şi îndemnurile la violenţă ale liderilor, membrilor şi simpatizanţilor AUR, în locuri publice ori chiar de la Tribuna Parlamentului”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Alexandru Muraru.

Acesta anunţă că nu se va lăsa intimidat ”de un partid construit pe valul oportunist al unei crize pandemice, al cărui misiune primară este dezinformarea şi dezbinarea societăţii româneşti”.

”Pe de altă parte, nu pot trece cu vederea o ameninţare directă, făţişă, specifică gangsterilor politici, incompatibilă cu normele de drept ale unui stat democratic. Drept consecinţă, am depus o plângere penală prealabilă la Poliţie pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare. Din punctul meu de vedere, cred că reprezentanţii AUR au depăşit o linie roşie. Violenţa în politică este specifică partidelor totalitare, extremist, iar prin ceea ce s-a întâmplat astăzi, s-a dovedit că ceea de am spus de-a lungul timpului despre această formaţiune politică a fost corect”, a mai scris Muraru.

Liderul senatorilor AUR Claudiu Târziu a afirmat, în plenul reunit unde a fost dezbătută şi adoptată moţiunea de cenzură că „dacă eram legionar, ştiţi cum procedam, da? Aşa, doar cu cuvintele. Moraru, Moraru, cum îţi mai spune ţie micule. Ce-o să dai socoteală tu pentru toate mizeriile pe care le verşi în capul AUR. Nu contează”.