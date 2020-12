VIDEO Cum a explodat bula online care a convertit like-urile AUR in zeci de mii de voturi: "La inceput ne faceam notite sa vedem daca crestem"

Pagini locale AUR, cu mii de urmaritori

"Remorca" AUR a fost, in campania de la alegerile parlamentare, George Simion , a carui pagina de Facebook a ajuns in momentul de fata la peste 400.000 de aprecieri si aproape 590.000 de urmaritori. Asa s-a ajuns ca "descinderile" de campanie ale lui George Simion postate pe pagina sa de Facebook sa ajunga la sute de mii de oameni.Spre exemplu, o filmare cu George Simion in comuna Cerat, judetul Dolj, unde liderul AUR a realizat un interviu cu fostul director al unui fost combinat de crestere a porcilor ajuns in ruina si cu un fermier activ, a strans peste 375.000 de vizualizari si peste 1.800 de comentariiO transmisie live de la un miting din centrul Timisoarei, la care au participat cateva zeci de oameni, a adunat peste 600.000 de vizualizari. La acel miting, George Simion a facut scandal dupa ce jandarmii i-au legitimat pe participantii la miting. "Jandarmii incita la violenta. De ce faceti circul asta? De ce ii legitimati pe toti oamenii acestia?", a strigat Simion.De asemenea, un protest organizat de AUR la Iasi, imediat dupa incendiul de la sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt, a strans pe pagina de Facebook a lui George Simion aproape 700.000 de vizualizari.Pagina de Facebook a lui George Simion nu a fost, insa, singurul "motor" al campaniei AUR. Pe Facebook sunt zeci de pagini si grupuri dedicate simpatizantilor AUR si ai lui George Simion. "Sustinatorii lui George Simion", un grup format cand actualul lider al AUR a candidat ca independent la alegerile europarlamentare a strans peste 117 mii de membri. Pe langa asta mai este si "Grup George Simion Romania", cu peste 6.000 de membri.Unul dintre grupurile simpatizantilor AUR este "Diaspora de AUR voteaza AUR pentru Romania". Acest grup are 13.000 de membri si pe langa mesajele de sustinere ale lui George Simion sau mesajele AUR, aici sunt postate si atacuri la adresa adversarilor. Spre exemplu, presedintele Klaus Iohannis este prezentat cu fata de "porc de rasa". Postarea are peste 100 de distribuiri.Pe langa grupurile dedicate sustinatorilor AUR din toata lumea, Alianta pentru Unirea Romanilor are pagini dedicate atat romanilor din diaspora, cat si in judete. Spre exemplu, pagina de Facebook Alianta pentru Unirea Romanilor Cluj peste 2.000 de aprecieri, mai mult decat pagina de Facebook ALDE Cluj, care a fost in ultimii patru ani in Parlament.Victoria Grosu Vremes (foto jos) este unul dintre cei doi coordonatori ai AUR Italia, acolo unde Alianta pentru Unirea Romanilor a obtinut cele mai multe voturi din diaspora. Victoria Grosu Vremes este basarabeanca stabilita in Italia de 10 ani si simpatizanta a lui George Simion dupa Actiunea 2012. Simpatizanta AUR a declarat ca ea a fost cea care s-a ocupat de infiintarea paginilor de Facebook ale AUR din diaspora, pagini pe care le-a predat ulterior membrilor din fiecare tara in parte."Este unul dintre colegi care a incercat sa explice celorlalti colegi cum sa activam. Eu m-am ocupat de crearea paginilor pentru filialele din diaspora, dupa care le-am lasat in administrarea colegilor din localitate. La inceput ne faceam niste notite ca sa vedem daca crestem. La un moment dat eram atat de multi, incat nu am mai putut sa tinem evidenta (n.r. audientei paginii)", a explicat Victoria Grosu Vremes.Romanca stabilita in Italia a aratat ca paginile si grupurile au fost controlate, dar odata cu cresterea numarului de membri au "scapat" si imagini precum cea cu Klaus Iohannis avand o fata de porc. "Nu venim cu denigrari sau insulte. Avem ce avem cu doctrinele si cu activitatea pe care au politicienii. Eu la unele din astfel de lucruri ma refeream ca nu puteam sa le controlam. S-au facut si multe grupuri false care se dadeau drept AUR", a mai declarat Victoria Grosu Vremes.Romanca a declarat ca romanii din Italia s-au organizat in grupuri de WhatsAPP, au facut sedinte online si au strans din donatii 2.500 de euro, din care au realizat materiale electorale pe care le-au trimis coordonatorilor din fiecare regiune. "Materialele ni le-am facut aici, cu banii romanilor din Italia care au donat, ne-am creat grupuri si am tinut sedinte online. Am ajuns la un numitor de comun sa facem un fond de campanie. In Italia toate cheltuielile au fost de 2.500 de euro (tricouri, pliante), a mai declarat Victoria Grosu Vremes, coordonator al AUR din Italia.