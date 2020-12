Deputat AUR, fost consilier local USR: "Incurajaram antreprenoriatul romanesc. Daca maine s-ar inchide granitele, mancam din gradina"

Ce a spunea despre femei

"Una dintre primele initiative legislative va fi aceea de incurajarea clara a antreprenoriatului romanesc, punand pe acelasi picior de egalitate investitorii straini cu cei romani. Piata libera europeana nu inseamna un credit mai mare pentru romani si un credit mai mic pentru straini. Sa va spun ce se intampla: daca maine s-ar inchide granitele, mancam din gradina. Cum vi se pare sa fie inchise pietele si sa nu fie inchise supermarketurile? Bantuie COVID-ul mai putin in supermarketuri?!Noi vrem dreptate pentru tot ceea ce inseamna oameni care isi desfasoara activitatea in Romania, pentru ca daca nu am antreprenor roman bogat, nu pot sa am o tara bogata. Retailerii de aici nu isi declara punct de lucru in Romania si tot profitul iese afara, in schimb noi nu mai avem acces la anumite fonduri europene pe anumite zone pentru ca noi cream plus valoare", a declarat Andrusceac, la postul B1 TV. Antonio Andrusceac a fost membru al USR si consilier local in Sectorul 4. In iulie 2020, el a parasait formatiunea si s-a alaturat AUR. Partidele care s-au constituit recent in Romania au intelegeri cu partidele aflate la putere in ultimii 30 de ani, prin rotatie, ceea ce a dezamagit atat electoratul, cat si politicieni care au sperat ca acestea reprezinta forte proaspete si de incredere.Este si cazul aripii crestin-democrate, conservatoare din USR, iar in acest context, copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion , a anuntat ca singurul politician care s-a aflat in permanenta in opozitie fata de edilul Sectorului 4, Daniel Baluta, Antonio Andrusceac, s-a alaturat AUR", potrivit unui comunicat oficial al formatiunii.Politicianul este insa cunosuct in mass-media pentru mai multe declaratii controversate. In mai multe comentarii pe Facebook , din iulie 2017, pe care le-a sters intre timp, Andrusceac scria ca "toate femeile sunt facute sa fie sotii si mame", iar "frustarile nu se ascund in spatele carierei"."Nu va mai mintiti. Toate femeile sunt facute sa fie mame si sotii. Frustrarile nu se ascund in spatele -carierei-. Ce-i de fapt - cariera? O aparenta de importanta data de un ecuson agatat de gat, un salariu destul de prost pentru multa umilinta si renuntari?Prima casa sau masina luate intr-un milion de rate, doar ca sa vada Satu' ca fata s-a ajuns....nu pacalesc insa pe nimeni, tot neimplinite raman, fara familii, fara copii, auzind mereu - dar tu mama, nu te mai mariti?- Pentru ca in intelepciunea lor, mamele, bunicile, stiu care este adevarata implinire a femeii...", scria Antonio Andrusceac in comentarii de pe Facebook de acum trei ani.