Cum a inceput "scandalul Sosoaca" in parlament. Locul unde a fost trimisa senatoarea AUR pentru a obtine adeverinta "fara masca" veritabila

Ce prevede legea in cazul Sosoaca

DSP a stabilit ca documentul nu este valabil, iar Sosoaca trebuie sa mearga la cabinetul de medicina muncii din Senat , pentru a obtine documentul, iar pana atunci sa poarte masca.Sosoaca a participat luni la prima sedinta de plen din Senatul Romaniei, fara masca de protectie. Anterior, cand a fost prezenta la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui premier , Sosoaca a declarat ca are o adeverinta care o scuteste de purtarea mastii in public. Atunci, ea a purtat masca de protectie sub nas.In timpul sedintei din plen, premierul interimar, Nicolae Ciuca , a cerut institutiilor statului sa verifice adeverinta invocata de senatoare. Comisia de validare a Senatului a cerut informatii de la DSP Bucuresti si de la Ministerul Sanatatii cu privire la adeverinta medicala a reprezentantei AUR.DSP a stabilit ca adeverinta medicala prezentata de Sosoaca pentru a fi exceptata de la purtarea mastii nu este valabil emisa conform ordinului 874/2020, a anuntat Sefa Comisiei de validare din Senat, Iuliana Scintei.Pentru ca adeverintele care fac posibila exceptarea de la purtatul mastii sa fie valabile, ele trebuie sa fie emise de medicul de medicina a muncii al unitatii. Astfel, Sosoaca trebuie sa obtina o adeverinta de la medicul de medicina a muncii din Senat, care pe baza recomandarilor facute de medicul de familie si confirmate de un medic specialist, spune ca bolile pe care le are sunt din categoria celor care au nevoie de oxigenare. Senatoarea va trebui sa mearga la cabinetul de Medicina Muncii din Senat, iar pana atunci sa poarte masca.In cadrul comisiei de validare, pe durata intregului proces de validare, Sosoaca a purtat masca, a adaugat Iuliana Scintei.Senatoarea AUR a reactionat, intr-un live Facebook , declarand ca va depune plangere penala contra Senatului, DSP-ului si presei, pentru ca au fost publicate datele sale confidentiale."Cred ca astia nu stiu cu cine se pun. Am fost anuntata ca adeverinta mea medicala si adresa de la comisia de validare catre DSP au fost facute publice, cu toate datele mele confidentiale si cu codurile bolilor mele expuse presei. In acest moment mi s-au incalcat toate drepturile cu privire la confidentialitatea datelor de identitate si cu privire la confidentialitatea starii mele de sanatate. Si va spun, din acest moment voi face plangeri penale atit impotriva membrilor Senatului, cat si de la Ministerul Sanatatii, DSP-uri, si impotriva celor din presa care si-au permis sa publice datele mele fara acordul meu", a spus Sosoaca.Ulterior, Sosoaca a anuntat ca a facut plangere penala si vrea sa se afle care dintre institutii au dat publicitatii actele sale medicale care contineau date confidentiale, inclusiv adresa si bolile de care sufera.Masca de protectie este obligatorie, pe durata starii de alerta, in spatiile publice deschise, inchise, comerciale si la locul de munca. Exista mai multe exceptii de la obligativitatea portului mastii de protectie. Printre categoriile de persoane exceptate de la regula se numara persoanelor care sufera de boli care afecteaza capacitatea de oxigenare. Acest risc trebuie, insa, evaluat de medicul de medicina muncii al unitatii. Aici se incadreaza cazul Dianei Sosoaca.Printe exceptii se regasesc angajatii care sunt singuri in birou, persoanele care desfasoara activitati fizice intense si/sau conditii de munca solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescuta etc.), prezentatorii TV si invitatii acestora, cu conditia respectarii distantei de trei metri intre persoane, vorbitorii in public, in spatii interioare, cu conditia respectarii distantei de trei metri intre persoane, doar in cazul in care nu se afla mai mult 16 persoane in incinta si copii cu varsta mai mica de cinci ani, potrivit ordinului 874/2020 emis de Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, invocat pe adeverinta Dianei Sosoaca si de sefa Comisiei de validare din Senat, Iuliana Scintei.Diana Sosoaca reprezinta miscarea "anti-botnita", care militeaza impotriva masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19. Ea a fost avocata lui IPS Teodosie si a contestat in instanta restrictia de organizare a pelerinajului la Pestera Sfantului Apostol Andrei.