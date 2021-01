Doi senatori AUR cer Guvernului redeschiderea scolilor pana pe 8 februarie. In caz contrar, ameninta cu actiuni in justitie

Ce se arata in scrisoare

In caz contrar, acestia precizeaza ca vor incepe actiuni in justitie. Scrisoarea deschisa a partidului AUR poate fi accesata"Inceperea fara intarziere a cursurilor frontale, recuperarea si sistematizarea materiei prin programe de remediere, inclusiv in perioada vacantei de vara, structurarea materiei pentru examenele nationale astfel incat aceasta sa poata fi parcursa in mod uniform de toti elevii, decalarea examenelor nationale din invatamantul preuniversitar si a admiterilor in universitati, organizarea, in luna februarie, a concursurilor pentru ocuparea posturilor de directori si inspectori, cu respectarea criteriilor de concurenta si transparenta, dar si prezentarea datelor care au stat la baza inchiderii scolilor sunt actiunile imediate pe care le asteapta AUR", a transmis partidul, intr-un comunicat de presa.De asemenea, AUR anunta ca in cazul in care se va mentine aceasta stare de lucruri, incepand cu 8 februarie, va actiona in judecata hotararile si ordinele prin care au fost suspendate cursurile scolare.Situatia fiind cea pe care am descris-o mai sus, consideram ca se impun urmatoarele:1. Inceperea fara intarziere a cursurilor frontale.2. Recuperarea si sistematizarea materiei prin programe de remediere, inclusiv in perioada vacantei de vara.3. Structurarea materiei pentru examenele nationale astfel incat aceasta sa poata fi parcursa in mod uniform de toti elevii.4. Decalarea examenelor nationale din invatamantul preuniversitar si a admiterilor in universitati, dat fiind faptul ca toti elevii trebuie sa aiba sanse egale.5. Organizarea, in luna februarie 2021, a concursurilor pentru ocuparea posturilor de directori si inspectori, cu respectarea criteriilor de concurenta si transparenta.6. Prezentarea datelor care au stat la baza inchiderii scolilor, in martie si noiembrie 2020, de catre decidentul invocat de dumneavostra, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Opinia publica doreste un raspuns la urmatoarea intrebare: in contextul pandemic, scolile s-au dovedit a fi focare de raspandire a noului coronavirus?