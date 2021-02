Dupa Sosoaca, si deputatul Mihai Lasca a fost exclus din AUR. Claudiu Tarziu: "S-a umplut paharul, au fost multe abateri, am incercat sa gasim o cale de colaborare"

"Nu e vorba de o demisie , e vorba de o excludere. Am luat o decizie de excludere a doamnei Diana Sosoaca si a domnului deputat Mihai Lasca, pentru motive de indisciplina de partid si de inadecvare la codul de conduita parlamentara. Am convocat conducerea executiva a partidului si am luat aceasta decizie", a precizat, miercuri, senatorul Claudiu Tarziu.Acesta a adaugat ca sunt momente in care nu mai pot fi ingaduite "acte si fapte si declaratii care aduc prejudicii de imagine partidului si care provoaca discordie in interiorul partidului"."Ce sa spun, s-a umplut paharul, adica pur si simplu nu a fost una sau doua abateri, au fost multe abateri asupra carora am discutat cu cei doi, am incercat sa gasim o cale de colaborare. Pe fiecare dupa darurile lui, dupa calitatile lui, il apreciam si il voiam in echipa, nu ne-am dorit sa pierdem doi parlamentari , dar sunt momente in care nu mai poti sa ingadui acte si fapte si declaratii care aduc prejudicii de imagine partidului si care provoaca discordie in interiorul partidului si care duc, in cele din urma, la probleme mai mari decat daca elimini un om sau doi", a aratat copresedintele AUR.Potrivit lui Tarziu, cel mai recent exemplu de abatere de la codul de conduita parlamentara o vizeaza pe Diana Sosoaca."Cel mai recent exemplu este de astazi, cand doamna senator Diana Sosoaca a facut o declaratie publica in Senat , a depasit timpul alocat cu mult si a inceput sa se certe cu toti parlamentarii prezenti pentru ca i s-a taiat microfonul, sa faca acuzatii foarte grave la adresa tuturor parlamentarilor, ca sunt criminali s.a.m.d. L-a apostrofat si pe unul dintre secretarii de sedinta, Sorin Lavric, care, intamplator sau nu, este membru al presedintiei partidului AUR si sef al Senatului Partidului AUR si secretar al Senatului Romaniei. Nu si-a recunoscut nicio vina dupa acest episod destul de penibil, ca sa fiu foarte explicit, nu si-a cerut scuze, dimpotriva, a continuat cu acuzatiile si la grupul parlamentar AUR.Am incercat sa gasesc o cale de mediere, o cale de impacare - in calitatea mea de lider al grupului senatorial AUR am si datoria asta, nu sunt doar presedinte al partidului, sunt si lider al grupului. Am facut toate eforturile cu putinta, dar in momentul in care nu mai ai interlocutor e greu, adica cand interlocutorul vrea sa se auda numai pe el si crede ca are dreptate si trece la tot felul de vorbe grele nu mai ai cum sa gasesti o cale de comunicare, daramite una de impacare", a afirmat Claudiu Tarziu.