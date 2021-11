Care este genul de electorat căruia i se adresează AUR. Analist politic: ”Va fi cel mai credibil partid de opoziție”

Partidul AUR a ajuns în Parlamentul României în urma alegerilor din decembrie 2020, când a obținut un scor de circa 9% din voturile exprimate. La nici un an de la acel moment, după ce s-a poziționat adesea contra guvernului, a ajuns să inițieze procedura pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis.

Cel mai recent sondaj INSCOP privind evoluția intenției de vot pentru partide în perioada mai 2019 - septembrie 2021, plasează AUR pe locul trei, după PSD și PNL, cu un procent de 17,1%.

Analistul politic Adrian Zăbavă a explicat pentru Ziare.com de ce are AUR succes și care este genul de electorat căruia i se adresează.

De ce are AUR succes?

Adrian Zăbavă enumeră motivele care stau la baza succesului dobândit de AUR în timp atât de scurt, printre care se numără pierderea încrederii românilor în instituțiile statului și în politicieni, dar și crizele și tragediile generate de incompetență.

”AUR are succes pentru că societatea românească a trecut prin niște ani foarte complicați din punct de vedere social și politic. Marea majoritate a românilor și-a pierdut încrederea în instituțiile statului și în liderii politici. Am trecut prin nenumărate crize care au fost născute din cauza incapabilității statului și a instituțiilor sale și aici fac referire la Colectiv, scandalul cu OUG 13, incendiile din spitale și multe altele”, spune Adrian Zăbavă.

Analistul politic adaugă că această pierdere a încrederii în instituții și în politicieni i-a determinat pe oameni să simtă nevoia de a avea oameni noi pe scena politică, care contestă sistemul și ordinea actuală. În plus, face o paralelă cu USR.

”Același lucru s-a întâmplat și cu USR într-o bună măsură. Succesul USR a venit din apariția pe scena politică a unui partid care venea să reprezinte un electorat nereprezentat până la acel moment. Nu doar nereprezentat, ci un electorat care își pierduse încrederea în vechile partide și în vechii politicieni.

Aceeași rețetă este și la AUR, în bună parte legată de alt electorat, și am văzut în rezultatele alegerilor parlamentare exact ceea ce spun acum, că votul anti-sistem a fost prezent în cazul ambelor partide. Am văzut că atât în ceea ce privește diaspora, cât și votul în țară, AUR a preluat o parte, nu știm exact cât de importantă, din voturile pe care USR le-a primit la alegerile europarlamentare, când am avut un vot împotriva sistemului, a PSD-ului în principal”, mai explică Adrian Zăbavă.

Analistul politic mai spune că ”AUR a venit în acest moment să răspundă nevoii oamenilor de a se simți reprezentați de persoane din afara sistemului”.

Care este electoratul AUR?

Adrian Zăbavă împarte electoratul AUR în două categorii predominante, și anume ”rătăciții în tranziție” și ”electoratul conservator, cu valori tradițional-ortodoxe”.

”Cred că electoratul AUR este împărțit. Avem așa numiții rătăciți în tranziție, de diferite vârste, cu diferite medii de rezidență, fie urban, fie rural. Aceștia pot avea de la 18 ani și până la 65+. Oameni care se simt lăsați în urmă de stat, care nu văd un câștig din apartenența României la Uniunea Europeană, care își doresc și cred într-o Românie puternică, singulară, prin forțe proprii.

Printre aceștia vorbim și de un electorat conservator, cu valori tradițional - ortodoxe, care are reprezentare în bună măsură și în celelalte partide, fie că vorbim de PSD, de PNL sau PMP. Doar că AUR este mult mai credibil pe mesajul acesta decât celelalte partide”, explică analistul politic.

Acesta adaugă că, deși mesajele naționaliste sau conservatoare s-au regăsit și în discursul PSD și PNL, aceste partide au pierdut încrederea oamenilor în privința gestionării statului, economiei, educației sau sănătății, astfel că AUR a preluat o bună parte a acestui electorat.

Mai mult, analistul politic spună că au mai existat partide anti-sistem care au stat în jurul a 15-20% în privința intenției de vot, dar că acest fenomen s-a produs tot în momente de criză, când partidele de dreapta sau de stânga dezamăgiseră.

”Ceea ce s-a întâmplat în aceste luni nu a făcut decât să crească suplimentar nemulțumirea și frustrarea unei părți importante din opinia publică, fapt care favorizează trecerea către viziuni mai radicale și acceptarea lor și a unui mesaj anti sistem, așa cum este cel al AUR.

Astăzi, intrarea PSD-ului la guvernare ar înlesni și mai mult acest mesaj pentru că, pentru o scurtă perioadă de timp, cel puțin până ce USR își va reveni din perioada asta guvernamentală și își va căpăta hainele de partid de opoziție, până atunci AUR va fi cel mai credibil partid de opoziție. Dacă PSD și PNL vor fi de mână în fruntea statului atunci va fi și cel mai prielnic moment pentru AUR de a crește”, concluzionează Adrian Zăbavă.

