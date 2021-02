Fiul lui Ion Ratiu cere AUR sa stearga o postare de pe Facebook in care apare politicianul taranist: "Nu a sustinut niciodata pozitii bazate pe discriminarea semenilor"

Postarea fiului lui Ion Ratiu

In fotografie era un citat celebru al fostului politician taranist: "Voi lupta pana la ultima mea picatura de sange ca sa ai dreptul sa nu fii de acord cu mine!"Nicolae Ratiu arata ca tatal sau a sustinut o societate democratica deschisa, toleranta, unita, in defavoarea propagarii unor idei care dezbina si incita la ura."Nu sunt aparatorul vreunui partid politic din Romania si cred cu tarie ca exercitiul dialogului democratic, asa cum il intelegea Ion Ratiu, trebuie sa se bazeze pe respect si dragoste fata de semeni, nu pe popularizarea unor pozitii extremiste si periculoase," conchide acesta.Mesajul lui Nicolae Ratiu, presedintele Ratiu Family Charitable Foundation:"Solicit partidului Alianta pentru Unirea Romanilor sa stearga postarea in care imaginea lui Ion Ratiu este utilizata alaturi de identitatea vizuala a partidului AUR si sa evite in viitor orice astfel de asociere a lui Ion Ratiu cu simbolurile, doctrina si imaginea partidului.Ion Ratiu nu a sustinut niciodata pozitii bazate pe discriminarea semenilor cu credinte, valori, principii sau indicatori identitari diferiti (etnie, religie etc.).Ion Ratiu a sustinut o societate democratica deschisa, toleranta, unita, in defavoarea propagarii unor idei care dezbina si incita la ura.Nu sunt aparatorul vreunui partid politic din Romania si cred cu tarie ca exercitiul dialogului democratic, asa cum il intelegea Ion Ratiu, trebuie sa se bazeze pe respect si dragoste fata de semeni, nu pe popularizarea unor pozitii extremiste si periculoase.Ion Ratiu a promovat si a luptat pentru garantarea Libertatii de Exprimare, fara a uita insa de prevederile art. 30, alin. 6 si alin.7 din Constitutia Romaniei:(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.(7) Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri."