Gabriel Liiceanu, coordonatorul de doctorat a lui Sorin Lavric: "Pentru mine, din el n-a mai ramas decat faptul inspaimantator al metamorfozei sale"

"Uluirea mea in fata declaratiilor inflacarate ale lui Lavric a fost provocata de fractura aparuta (peste noapte?) in viata celui pe care-l cunoscusem in urma cu 30 de ani. In cartea amintita, Noica si miscarea legionara (o consider cea mai inteligenta si documentata carte, care are meritul de a explica - fara sa-l scuze vreo clipa - legionarismul intelectualitatii romane interbelice), autorul spunea inversul a ce spune astazi cel care a facut pasul in politica", scrie Gabriel Liiceanu in editorial publicat pe platforma citata , numit ""Indracirea" lui Sorin Lavric".Liiceanu il numeste "stralucitul meu doctorand", dar se declara uimit de transformarea sa."Am ajuns sa cred ca Sorin Lavric a fost supus, ca in filmele de science-fiction, unei", a mai scris Liiceanu dupa ce a pus fata in fata cartea "Noica si miscarea legionara" si textul "Multumirilor" adresat zilele trecute de Sorin Lavric alegatorilor AUR In timpul campaniei electorale, Sorin Lavric, scriitor si doctor in filosofie, a capatat notorietate in urma unor comentarii rasiste, sexiste si ofensatoare la adresa femeilor si a minoritatilor."Sorin Lavric a absolvit doua facultati, poate cele mai inalte, alaturi de cea a Dreptului, din spatiul universitar al Occidentului: Medicina si Filozofia.Pe prima, facand propaganda (ca medic!) impotriva purtarii mastii anti-Covid in spatiile publice ("masca este un sigiliu al ingenunchierii simbolice") si calificand pandemia ca o "fantasmagorie", de vreme ce "virulenta epidemiei este minima", iar "statisticile deceselor sunt umflate". Pe a doua, Filozofia, a dezonorat-o ilustrand, dupa ce ii reprosase faptul lui Noica, "potentialul de oroare cu care se pot incarca la un moment dat cuvintele unui filozof"", a mai scris filosoful in textul sau de opinie., "una dintre marile necunoscute ale firii umane". Acum, pentru mine, din Sorin Lavric n-a mai ramas decat "faptul inspaimantator al metamorfozei sale"", a conchis Liiceanu.Lavric a scris in cartea "Decoct de femeie" (aparuta la Editura Ideea Europeana) ca "niciun barbat nu cauta in femeie desteptaciunea, profunzimea sau luciditatea". Despre romi spune ca sunt o "plaga sociala".Uniunea Scriitorilor se dezice de afirmatiile lui Sorin Lavric, lider al Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), intrata de curand in Parlament si a anuntat ca acesta "in mod firesc" nu va mai face parte din organizatie.Sorin Lavric a candidat la alegerile parlamentare pentru un loc in Senat din partea Alianta pentru Unirea Romanilor Neamt.Sorin Lavric s-a nascut la 27 noiembrie 1967, la Turnu-Severin. Studii universitare le-a realizat la Bucuresti, la Facultatea de Medicina Generala, Institutul Medico-Farmaceutic "Carol Davila" (1987-1993) si Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucuresti (1991-1996). El are un doctorat in filozofie la Universitatea din Bucuresti (2005).Scrieri: "Cartea de Craciun" ( Humanitas , 1997); "Ontologia lui Noica. O exegeza" (Humanitas, 2005); "Noica si Miscarea Legionara" (Humanitas, 2007), Traduceri (impreuna cu Bogdan Minca): Martin Heidegger, "Parmenide" (Humanitas, 2001); "Martin Heidegger, Problemele fundamentale ale fenomenologiei" (Humanitas, 2006).