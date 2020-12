Cum a fost hranit extremismul in Romania. Legaturile profunde, putin cunoscute, intre legionari si comunisti. Istoricul Madalin Hodor: "AUR este un amestec de filoane"

Discursurile lui Nicolae Ceausesu, elemente de imagistica legionara

Legionarii au fost cei mai importanti aliati ai comunistilor

Dupa 90, legionarii au iesit primii la bataie, au capusat Asociatia Fostilor Detinuti Politici

"Fenomenul Pitesti" este un construct legionar, legionarii au imprumutat Securitatii teatralitatea "terorii"

Naratiunea filonului sovietic si arsenalul imagistic legionar in Experimentul Pitesti

AUR - o shaorma de teme politice. Absenteismul la alegeri, un soc

Retelele sociale au explodat si dupa ce Sorin Lavric, proaspat senator AUR , a facut un apel adresat intelectualilor, inaintand chiar o lista cu nume de intelectuali care, in opinia domniei sale, ar trebuie sa i se alature. Madalin Hodor, istoric si cercetator CNSAS, declara ca nu ar trebui sa fim surprinsi de aparitia AUR si revenirea discursului legionar, ultra-nationalist si unionist.Cat despre apelul lui Lavric, Hodor afirma ca, in fapt, intelectualii anilor 90 au sadit germeni ideilor legionare. Si asta pentru ca, formati in comunism, acestia "au preluat necritic intreaga literatura interbelica, ideile lui Noica, Vulcanescu sau Nae Ionescu, desi stiau unde duc toate acestea". Mai mult, Hodor crede ca "jonctiunea" care s-a realizat intre comunisti si legionari, odata in inchisori, si apoi preluarea legionarilor de catre comunisti, odata cu instalarea comunismului, au dus la o infratire fireasca. Nicolae Ceausescu a profitat din plin, prin Iosif Constantin Dragan, sau prin folosirea legionarilor in afara tarii, "dinamitand Consiliul format in jurul Regelui, in exil", distrugand, cu ajutorul elementelor legionare, orice incercare de formare a dizidentei in exterior.Madalin Hodor, istoric si cercetator CNSAS, a declarat ca "Subiectul e mai complicat decat pare. O parte a celor care ne ocupam de istoria recenta am vorbit despre existenta curentului legionar, iar daca ne referim la AUR, legionarismul nu este singurul curent, ci un amestec de filoane - conspirationist, anti-pandemie, anti-masca, dezamagitii de situatia politica, fosti membrii USR . Asadar, nu e doar filonul legionar.Filonul principal este, cum s-a remarcat deja, legionarismul e mult mai vechi, chiar inainte de 90. As aminti chiar de anii 70. In discursurile lui Nicolae Ceausescu se pot identifica elemente din imagistica legionara, ca sa nu mai vorbim despre legaturile directe ale lui Ceausescu cu legionarismul.Cazul notoriu al lui Iosif Constantin Dragan, expertul in tracologie/traco-dacism, a fost un membru important al Legiunii. Dragan a si fost trimis in Italia sa promoveze interesele legiunii. I s-a confectionat o poveste pentru Occident, a beneficiat de sume importante de bani. Multa lume banuia ca sunt banii Legiunii, dar, in realitate, operatiuniile acestuia erau finantate de Securitate. Dupa instalarea comunistilor, Dragan a angajat fosti legionari.Cat priveste legaturile "istorice" ale comunistilor cu legionarii, Madalin Hodor a precizat ca "legionarii aflati in afara granitelor au devenit elemente utile in slujba Securitatii. Legionarii cei mai infocati au devenit cele mai importante elemente ale Securitati, sunt cei care au dinamitat Consiliului care s-a organizat in jurul Regelui, in exil, au ajutat chiar la distrugerea oricarei incercari de a coagula orice actiune de dizidenta.Au fost cei mai puternici aliati ai fostului regim comunist. Filonul a supravietuit instalarii comunismului si asta pentru ca erau legaturi stranse intre acestia, au devenit aliati, fiind anti-antonescieni si asta pentru ca, sa ne amintim, in timpul lui Antonescu, si Legiunea si comunistii au fost scosi in afara legii, s-au intalnit in inchisori, au avut si pastrat legaturi.Dupa razboi, gruparile gangstaresti formate din comunisti si legionari au pus mana pe putere. Infratirea era fireasca. Pe de alta parte trebuie spus ca odata cu venirea comunistilor la putere, liderii comunisti erau ingroziti de legionari pentru ca acestia erau fanatici, extrem de bine organizati, mai ales in ceea ce priveste conspirativitatea. Ethosul legionar a supravietuit."AUR este un partid anti-sistem, nimic nou. Asa ca ne-am trezit cu lovitura asta in moalele capului in 2020. Lucurile se leaga. As reveni la ce s-a intamplat cu toate aceste legaturi dupa caderea comunismului? Primii care au iesit la bataie dupa 90 au fost legionarii. Ei au iesiti cu tema temnitele comuniste, fostii legionari si-au adjudecat anticomunismul. Au capusat partidele, au capusat Asociatia Fostilor Detinuti Politici ani de zile. Daca ne uitam atent, chiar AFDP a fost ani de zile captiv al discurusul legionar. Mai este ceva ce trebui precizat.Foarte multi intelectuali s-au format in comunism, sub influenta literaturii interbelice. Au preluat intr-o maniera necritica toata acea literatura. Unii stiau asta, intelegeau foarte clar unde duc ideile lui Nae Ionescu, Vulcanescu sau Noica. Este o viziune pe care au impartasit-o si o impartasesc. Si anume ca societatea romaneasca este o societatea a oamenilor prosti, neformati, iar elita trebuie sa miste aceasta masa amorfa spre valorile fundamentale.Acesta este si mirajul intelectualilor. Preluarea necritica a intregii litraturi interbelice, apoi, incepand cu anii '90, preluarea discursului anticomunist - ca o legimitare a lor, urcarea lor pe piedestal. Intelectualii anilor '90 au diseminat toate aceste idei in societatea romaneasca. Sa nu ne miram ca AUR a ajuns in Parlament", a declarat Madalin Hodor.Cat priveste aparitia in spatiul public al "listei lui Sorin Lavric", Madalin Hodor crede ca explicatia si aparitia numelor pe aceea lista sunt rezultat al anilor 90 cand intelectualii au preluat discursul anti-comunist, avand in background literatura interbelica si raportarea la aceasta necritic."Exista acest mod de lucru, se face un proces de intentie, si aici domnul Gabriel Liiceanu o face cu succes, sa gasesti cate ceva in biografia unui om, sa scoti din context. Liiceanu e expert in asta. Cand vorbesc despre proces de intenie, ma refer la Sorin Lavric, care nu este un legionar radical doar de acum, ideile exprimate acum sunt ideile lui si nu sunt noi, nu sunt din 2020, sunt cunoscute.Va aduc aminte cand in spatiul public a fost discutia despre "Fenomenul Pitesti" si studiul lui Mihai Demetriade, dar trebuie precizat ca "Fenomenul Pitesti" este un construct legionar, vorbim despre inchisoarea de la Pitesti. "Fenomenul", "sfintii inchisorilor", "martiriul", sunt constructe legionare.Citeste si https://ziare.com/alegeri/alegeri-parlamentare-2020/marii-pierzatori-usr-de-la-alegerile-parlamentare-2020-florina-presada-vlad-alexandrescu-si-mihai-gotiu-1649540 Scandalul atunci a fost dincolo de realitatea istorica. Pentru ca in context s-au activat atunci toate organizatiile acestea ultra-ortodoxe, ultra-legionare, toti acestia au redevenit violenti. Am primit, si eu si Mihai Demetriade amenintari pe Facebook Cei mai violenti au fost tineri de 20 -25 de ani, ne scriau ca ne vor lua gatul. As spune ca nu este o surpriza ca AUR a castigat atat de mult pentru un partid nou. Patura aceasta neeeducata, hranindu-se cu literatura interbelica, sau de pe internet unde abunda literatura legionara, e doar la un click distanta, cu istorie lipsind din scoala, cu profesori de istorie predand admirativ despre legionarism, sau cel mult neutru, fara o predare in scoli, in spatiul public a unei istorii reale si oneste, toate astea au fost de fapt fermentul in care a dospit acest curent.Problema este ca statul roman nu a reactionat niciodata cu fermitate cand au fost astfel de episoade. Acum au reprezentativitate in Parlament, dar as spune ca nu ei sunt vinovati, ei sunt rezultatul impasibilitatii si ignorantei statului. As mai spune ca toate ideile fluturate de AUR au prins pe acest ferment, desi liderul lor George Simion nu este un persoanj cu convingeri ideologice ferme, e indeajuns sa urmaresti evolutia lui si felul in care a circulat dintr-o parte in alta".Hodor a precizat, referindu-se la apelul lui Lavric, ca ii pune intr-o situatie incomoda pe intelectualii enumerati, dar si faptul ca, astazi, suntem in consecintele istoriei intortocheate a ultimilor peste 70 de ani."Liiceanu tace, se teme de reactii. Intelectualii nostri de dreapta au sadit semintele extremismului. Germenii au fost saditi atunci. Suntem in consecintele unor lucruri care s-au sadit atunci. Memoria aceasta nu s-a rezolvat niciodata. Dupa cum am spus, nu avem o analiza istorica pertinenta si onesta.Noi suntem pozitionati de altii, cineva a decis sa fim in doua tabere diferite, cand de fapt este o singura tabara. Nu reusim sa iesim din acest ciclu. Cu incapatanare se merge pe acest registru al celor care au fost victime, dar victime "pure", dar exista responsabilitati.Studiul lui Mihai Demetriade este unul foarte tehnic, el a introdus doua chestiuni noi in discutie. Si anume, in discutia despre Pitesti avem arsenalul imagisitic si specific torturii legionare, nu era specific comunismului/Securitatii sa creeze acea teatralitate in care s-a manifestat tortura la Pitesti.Operatiunile desfasurate de un serviciu conspirat al Directiei Securitatii. Si vorbim mai apoi si de pactul semnat de recunoastere/iesirea la lumina, Securitatea era preocupata sa scoata informatii de la legionari, dar si de cum legionarii pot fi convertiti la comunism.De aici a aparut preocuparea Securitatii pentru tortura, pentru declaratii de abjurare, pentru folosirea legionarilor impotriva legionarilor. Am avut apoi reactia istoricilor la studiul lui Demetriade, deranjati de concluziile lui si asta pentru ca naratiunile lor nu mai stateau astfel in picioare, cele referitoare la filonul sovietic in povestea Pitesti, pentru ca nu exista de fapt nicio legatura cu asta. Au incercat sa ne discrediteze. Eu am reactionat mai degraba la amenintarile care ne-au fost adresate mie si lui Mihai Demetriade".Cat priveste ce este ideologic in AUR, Madalin Hodor crede ca acest partid este o shaorma cu teme politice radicale, insa marea problema pe care o pun aceste alegeri care s-au incheiat este absenteismul celor 70% dintre romani, mai ales ca avem cei patru ani trecuti cu prosteste de strada masive."Apoi, legat de AUR, filonul unionist a fost exploatat si de fostul presedinte Traian Basescu care a fluturat tema unirii cu Basarabia, George Simion a preluat tema. AUR e un fel de shaorma cu teme politice, dar si tema unionismului a atras oameni si voturi. Noi la CNSAS suntem intr-o situatie privilegiata, avem dosarele, toata istoria, toate mataraiele de legaturi. Din pacate, istoria acestor ingrengaturi a legionarilor cu comunistii, nu a patruns in societatea romaneasca, nu se vorbeste despre asta.Oamenii care au votat AUR probabil nu fac legaturile astea, istorice, politice, ei cred ca au votat lucruri bune. Vorbim despre oameni care s-au lovit, in pandemie, de insecuritatea economica, consecinta fiind sentimentul de pierdere a reperelor. O alta problema grava mi se pare a fi absenteismul.70% dintre romani au ales sa nu voteze. Asta e socul. S-a votat la fel ca in 2016, desi dupa 2016 au fost toate acele mari miscari de strada, dar au fost din frica, practic noi nu am consolidat nimic in acesti patru ani. In istorie s-au mai intamplat crize.Tentatia extremismului e des prezenta in istorie. Si este posibil astazi in Romania lui 2020 pentru ca nu avem nici mari lideri care sa armonizeze lucrurile. Sa ne gandim la Germania nazista si cum a evoluat toata istoria cu Hitler. Riscul exista si acum. Poate semnalul dat de AUR va trezi societatea amortita".