Inscrierea AUR in alegerile din Republica Moldova a starnit controverse. Ce obiectii a avut Comisia Electorala de la Chisinau

Votarea nu a trecut fara polemici. Unii membrii CEC au remarcat ca doi candidati din AUR detin functia de presedinte ale altor doua formatiuni. Este vorba despre Dorin Chirtoaca, liderul Partidului Liberal si Valeriu Munteanu, liderul Uniunii Salvati Basarabia."Chiar daca acestia au prezentat actele de suspendare, asta nu anuleaza prevederile legale. Cei doi raman a fi administratori ai persoanelor juridice, inscrie in registrul Agentiei Servicii Publice", a spus un membru CEC.De cealalta parte, secretarul CEC, Maxim Lebedinschi, a mentionat ca nu exista o interdictie pentru un partid de a primi pe listele sale o persoana neafiliata politic sau un membru al unei alte formatiuni."Aceasta interdictie poate fi impusa de insasi partid . Nu exista o sanctiune legala care ar obliga sau i-ar da dreptul CEC-ului sa excluda persoane care au o alta optiune politica de pe lista unui potential concurent electoral", a declarat Lebedinschi.Mentionam ca o alta formatiune, inscrisa in cursa electorala, Partidul Democratia Acasa si-a exclus un membru in ziua in care a fost inregistrata la CEC.Cu comentarii a venit si membrul CEC Sergiu Gurduza. Acesta a spus ca grupul de lucru a prezentat lista candidatilor, dar intrebari din partea celorlalti membri nu au venit: "Chestia cu suspendarea este marca Dorin Chirtoaca, deja cunoastem toti acest politician. Este stilul lui. Dumnezeu cu el".Sergiu Gurduza a acuzat o parte din membrii CEC ca au fost nepregatiti, nu au avut intrebari fata de grupul de lucru si au vrut sa faca doar show pentru public, "ceea ce arata politizarea CEC-ului".Amintim ca presedintele AUR este Vlad Biletchi. Primul loc in lista electorala a partidului ii revine Victoriei Grosu Vremes, o cetateanca a Republicii Moldova plecata de mai multi ani la munca in Italia, relateaza TV8