Sosoaca, Cumpanasu, Albert sau Constantinescu, pericolul discursului urii, al confuziei sociale si al conspiratiilor ca presiune sociala

Alexandru Cumpanasu, omul "retelelor de influenta" si de infestare a statului

Abonat la banii statutului

Dosar pentru incitarea la ura si discriminare

CNMR - coalitia Romaniei institutionale

Diana Sosoaca, orice devine viral

Restrictiile si Ivermeticina

Medicul Razvan Constantinescu - anti-masca

Discursul urii, confuzia sociala si conspiratii

"Nu suntem constienti de nivelul de ura si de consecinte"

Am semanat neghina, culegem ura

Cazul Sosoaca si cazul Dragos Bucur

Cine sunt eu sa arunc cu piatra?!

Haita virtuala si validarea

In acest sos virtual poti intalni cele mai elucubrante conspiratii, dar si cele mai excentrice personaje ale caror comportament frizeaza fie normele impuse de pandemie, regulamentele, dar mai mult chiar si patologicul, dar si penalul. Dincolo de spectacolul virtual, ramane incontestabila capacitate a acestora de a aduna adevarate comunitati virtuale, de a avea influenta in diferite comunitati/bule virtuale, dar si pe tronsoane sociale.Cel mai grav aspect este influenta asupra minorilor, chiar racolarea. Cazul lui Alexandru Cumpanasu este probabil cel mai elocvent in ceea ce priveste dimensiunea posibil "penala" a actiunilor "virtuale". In prezent, fiind anchete in curs in ceea ce priveste acest apect.Parcursul lui Cumpanasu este unul demn de a fi studiat pentru capacitatea de a urca pe scara sociala in lipsa unor studii de specialitate, de a se invarti in zona politica in cele mai inalte sfere, de a fi un invitat permanent in studiouri de televiziune, de a fi parte a retelelor de influenta.In 2019, Alexandru Cumpanasu , a candidat la alegerile prezidentiale. Acesta a beneficiat, din pozitia sa de presedinte al Coalitiei pentru Monitorizarea Romaniei, dar si al Asociatiei pentru Implementarea Democratiei, de proiecte cu institutiile statului in valaore de zeci de milioane de euro. In ONG - CNMR s-au inrolat zeci de asociatii, institutii si universitati, de la Universitatea de Vest al carui rector Marilen Pirtea, PNL , a semnat un protocol de colaboare in 2015. Nu doar universitatile de Vest sau Babes Bolyai din Cluj Napoca, ci si Consortiul Universitaria si Colegiul National al Rectorilor au fost in aceasta coalitie a "retelelor" (au renuntat la relatia cu ONG lui Cumpanasu abia in 2019).In prezent, Cumpanasu este acuzat de DNA Constanta de frauda cu fonduri europene. Mai precis, potrivit procurorilor, acesta ar fi mintit ca are studii superioare in vederea ocuparii postului de expert in cadrul unui proiect al CNMR cu Ministerul Dezvoltarii si SNSPA. De asemena, ONG condus de Cumpansu a fost partener si cu Academia de Politie, cu ministerul Educatei, al Sanatatii si Dezvotlarii. In CNMR s-au perindat de la Sorin Campeanu, actualul ministru al Educatiei, pana la fostul sef al SRI, Costin Georgescu, fostul negociator - sef cu UE Vasile Puscas sau fostul sef al Armatei Romane, generalul Constantin Degeratu. Mai mult, Cumpanasu a fost si vicepresedinte al Fundatiei Colegiului National de Aparare, institutia care instruieste decidentii din administratia centrala si locala din Romania. Cumpanasu a fost suspendat din acest organism in septembrie 2019.Cumpanasu a fost abonat la bani publici nu doar folosindu-se de CNMR, dar si prin Asociatia pentru Implementarea Democratei (AID). Prin intermediul acestor doua entitati, Cumpanasu a lucrat si cu Ministerul de Interne, unde acesta avea realtii la varful institutie, dar si cu Ministerul Dezvoltarii si Admintratiei, ministerul cu fonduri uriase pe mana. Delimitarea de Cumpanasu a tuturor s-a produs abia cand in 2019 aceasta a candidat la prezidentiale si s-a descoperit ca nu avea studii superioare. Este infricosator faptul ca aceasta s-a aflat racordat la toate instituiile importante ale statului beneficiind de fonduri uriase, aveau toate informatiile despre el, insa atata timp ca a fost folositor nimeni nu s-a delimitat de persoana lui. Va fi interesant de urmarit cat de mult dosarele pe care le are la DNA vor sta in sertarele institutiei.Ultimul scandal care il are in centru pe Cumpanasu este cel legat de prezenta acestuia pe reteaua TikTok, contul @profuonline, pe care il prezinta drept unul de "mentorat si coaching pentru elevi, studenti si parinti", cu 500.000 de followers. Spatiul public a explodat in urma unor filmari de pe contul acestuia in care Cumpanasu folosea nu doar un limbaj violent, dar si cu tenta sexuala in conversatiile cu minorele. Procurorii au deschis un dosar in rem (pentru fapte) pentru infractiunile de incitare la ura sau discriminare. Acest dosar se alatura celui deschis in 2019 pentru furnizarea de date false intr-un proiect de fonduri europene derulat de SNSPA.Cat priveste pagina de facebook a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei este urmarita de 19.383 de persoane, avand sloganul "Impreuna schimbam Romania". Pe pagina mai pot fi gasite articole share-uite de pe siteul CNMR, site care nu mai poate fi accesat, fiind in "revizie", insa fotografiile din deschiderea articolelor graitoare in ceea ce priveste cat de sus se invarteain sferele puterii Cumpanasu. Ca de exemplu, ultimele doua articole din 2019 de la intalnirile lui Alexandru Cumpanasu cu presedintele Camerei Deputatilor, pe atunci Marcel Ciolacu , dar si cu presedintele PNL, Ludovic Orban . Despre site-ul CNMR, jurnalistii de la pressone au scris ca acesta e copiat dupa cel al SRI, iar bucati din continutul acestuia au fost clonate in site-ul CNMR.Un alt personaj care se foloseste de mediul virtual pentru a-si creste notorietatea este si nou intrata in politica avocata Diana Sosoaca , din partea AUR , acum fost membru al formatiunii conduse de George Simion . Spatiul public a facut cunoastinta cu aceasta inca din vara anului trecut cand, in contextul restrictiilor impuse de pandemie, dar si in contextul campaniilor electorale, Sosoaca a devenit cunoscuta prin modul violent de a-si conduce discursurile in piete, ori in studiouri de televiziune, sau in filmarile cu telefonul care devin virale odata ce sunt postate pe pagina de facebook.Nu doar violenta manifestarii, dar si rostogolirea teoriilor politico-conspirative care frizeaza realitatea, propundand scenarii care mai de care mai extravagante. Aceasta are mai multe pagini de facebook. Spre exemplu, Diana Sosoaca Presedinte are 20.133 de like-uri si 24.053 de followers. Pagina de video creator Diana Ivanovici Socoaca are 18.546 de like-uri si 45.224 de followers. Un grup public Diana Sosocaca are 33.000 de membri. Filmarea postata pe pagina de facebook in calitate de senator al Parlamentului Romaniei, a devenit virala cu 420.000 de vizualizari, 20.000 de like, 9300 de commenturi, 24.000 de share-uri.Avocata Diana Sosoaca, fosta membra AUR, a anuntat, duminica seara, intr-un live pe Facebook ca voia sa se duca la fostul lider PSD Liviu Dragnea , in penitenciar, dar ca nu a fost lasata. In acelasi live, Sosoaca a punctat ca "are informatii ca bolnavii COVID de la ATI sunt deconectati de la aparate" si ca fiului ei de 19 ani ar urma sa i se instrumenteze un dosar penal, fabricat pentru "a o distruge pe ea". Sosoaca a mai spus ca "Oricine va veni la Comisia pentru abuzuri nu va avea curajul meu. Am vrut sa il aduc la audiere pe Arafat, sa intru, sa vad ce se intampla la ATI, unde avem informatii ca sunt deconectati de la aparate pacientii chiar daca au sansa de viata. Stiti lucrurile astea? Vi le spun eu, de-aia ma vor jos, am deranjat!".La polul opus, dr. Adina Albert , prin pozitiile sale publice, fie ca sunt postari sau prezente in studiouri de televiziune, se pozitioneaza impotriva restrictiilor, dar si impotriva vaccinurilor, militand pentru tratamentul cu medicamentul Ivermectina. Ultima sa postare se refera la faptul ca Cehia ar recunoaste ca restrictiile nu au dat rezultate, si ca din 15 februarie, "starea de urgenta nu va fi prelungita, o mare parte dintre interdictiile populatiei fiind anulate. Mai mult, in ciuda eforturilor Guvernului de a prelungi starea de urgenta, Parlamentul ceh a decis ca este in interesul cetatenilor sai sa ridice restrictiile si ca executivul trebuie sa se ocupe de relansarea economica. Decizia parlamentarilor cehi este in asentimentul populatiei in randul careia exista un grad ridicat de scepticism cu privire la vaccinare si la pandemie, doar 30% din total populatie s-ar vaccina, conform celor mai recente sondaje. Sursa, euronews .com".Postarea are 3.900 like-uri, 311 commenturi si 1.200 shares. Cum in spatiul public au revenit dezbaterile pe tema obligativitatii vaccinului, Albert declara ca "si, pentru ca oficialii s-au exprimat foarte ambiguu, tin sa le spun celor care sunt ingrijorati de vaccinarea obligatorie anti-COVID, ca este imposibila, legal, vorbind, in Romania. (...) Totusi, ma tot intreb ce pregatesc autoritatile romane in ceea ce priveste Legea Vaccinarii - cu atat mai mult cu cat sta "la sertar" de patru ani -, iar acum, in plina campanie de vaccinare, ei se grabesc sa o adopte intr-o forma care nu este deloc clara pentru populatie si nici explicata. Te pomenesti ca vor sa lase o "portita", o chichita legala, prin care sa nu respecte reglementarile europene?!?".Pe 12 februarie, dr. Adina Albert a postat un text in care scrie despre "reactiile adverse in lant" care s-ar produce in urma vaccinari cu serurile Pfizer si Moderna. "Aud peste tot de scaderi de tensiune suspecte la persoane hipertensive, de simptome grave "de gripa" care nu cedeaza la nimic, de moleseala si sfarseala nemaitraite pana acum, si de decese suspecte la pacientii vaccinati. Totodata auzim de la producatorul vaccinului inca neutilizat in Romania, AstraZeneca, ca desi reactiile adverse la acest vaccin sunt mult reduse, si eficienta acestuia este mai mica, coborand pana la doar 22% la subiectii tineri pentru mutatia coronavirusului din Africa de Sud".Albert precizeaza ca s-ar afla in posesia studiilor "care ne arata cat de eficienta este Ivermectina impotriva SARS-CoV-2, in cercetari care s-au derulat peste tot prin lume incepand cu mai 2020. Fara reactii adverse, "salvatoare de vieti", ieftina, "laureata" cu premiul Nobel, descoperita in 1975 si tot de atunci utilizata la om, adica de 45 de ani ... Provenienta Ivermectinei este naturala, din avermectina, un produs sintetizat de o bacterie naturala numita Streptomyces avermictilis care se gaseste intr-un anumit tip de sol". Postarea are 4.700 de like-uri, 1.600 de commenturi si 1.600 share.Anul trecut, medicul Razvan Constantinescu s-a oferit voluntar pentru a se infecta cu coronavirus pentru a demonstra ca cei care se imbolnavesc si mor sunt doar din categoriile de risc. El crede despre romanii care poarta masti de protectie ca sunt "imbecili care umbla cu chiloteii pe nas". Demersul sau voluntar avea ca principal scop sa arate ca nu moare si explica faptul ca virusul nu prezinta risc vital decat pentru cei care se incadreaza in categoriile de risc. Ca urmare a faptului ca a fost suspendat pe facebook si nu a putut avea reactie fata de postarea actorului Dragos Bucur, legata de portul mastii si de refuzul de a se vaccina, doctorul Constantinescu a scris in cele din urma, cu majuscule, ca "Sunt medic. Nu port masca in afara activitatii profesionale si nu ma vaccinez"". Postarea din 14 februarie are 8.200 de like-uri, 353 commenturi, 3.600 share-uri. In 2017, medicul a fost in mijlocul unui scandal mediatic dupa ce a anuntat pe Facebook ca nu-i va trata pe pacientii despre care afla ca au fost in Piata Victoriei la proteste.Dincolo de postarile, de reactiile, de influenta personajelor din mediul virtual, de maniera de adresare catre publicul pe care il au in mediul virtual si in alte medii, sunt cei care citesc aceste mesaje si distribuie ca fiind litera de lege . Postarile personajelor care au notorietate au efecte fie in modul in care oamenii relationeaza in mediul virtual, dar pot si produce efecte in vietile unora - daca ar fi sa dam exemplu minorele care au intrat in contact virtual cu, sau pentru cei care, citind postarile doamnei doctor Adina Albert sau al medicului Razvan Constantinescu, vor decide sa nu se vaccineze sau sa nu mai poarte masca expunandu-se riscului infectarii.Mai mult decat optiunile si deciziile fiecaruia, ceea ce a devenit cu adevarat infricosator este maniera de comunicare, de adresare in mediul virtual. Discursul urii. Sociologul Gelu Duminica crede ca, din pacate, "nu suntem constienti de nivelul de ura si de consecinte pe care il poate avea acest mediu. Noi nu suntem o societate a solidaritatii. Se spune ca sunt mai multe Romanii, eu nu cred. Cred ca este una singura, dar foarte stratificata. Trebuie sa acceptam ca sunt vaccinisti si sunt si antivaccinisti, sunt si saraci si bogati, si hoti si unii care respecta legea. E greu pentru romani sa fie solidari, sa accepte, pentru ca noi ne-am dezvoltat intr-o societate monoculturala, croiti intr-un Pat al lui Procust care isi arata limitele".Sociologul crede ca "Luteranismul nu ar fi avut nicio sansa la noi. Daca am fi avut un Martin Luther King, poporul era cel care il omora. Noi, trebuie sa recunoastem, am semanat neghina, asa ca ceea ce culegem este ura. Fariseismul ne este atat de specific. Amintiti-va cum au fost tratati cei care s-au dus sa se inchine la moaste. S-a ras de ei, pupatori de moaste, ca s-au tarat in genunchi. Cum au fost tratati cei care s-au dus acum in weekend la munte? Sau cei care in Bucuresti s-au pus pe petreceri? Discursul a fost ca oamenii s-au dus sa se relaxeze, ca la munte fiind au pastrat regulile. Lumile astea doua sunt tratate diferite, cu masuri diferite. Exista cercetari care demonstreaza ca un om imbracat bine va fi altfel tratat decat unul imbracat saracacios.Daca ar fi sa o dam exemplu pe Diana Sosoaca, dincolo de modul ei de exprimare, de atitutidnea, faptul ca este femeie deja ofera munitie multora pentru a se putea adresa oricum. Se spune chiar ca daca vorbeste intr-un fel "poate nu a rezolvat-o barbatul", dar daca vine un barbat politician despre el nu se va spune ca "nu l-a rezolvat nevasta". Sa luam alt exemplu, actorul Dragos Bucur cu ultimele sale declaratii despre faptul ca nu va purta masca si nici nu se va vaccina, tonele de jigniri intrec orice inchipuire. Nu sunt de acord cu ce spune el, insa asta nu imi da dreptul sa il jignesc, sa il injur. Cred ca orice ai spune, nimeni nu are dreptul sa te injure, sa te ameninte, sa se ia de familia ta, a mai spus Duminica.Printre explicatii, considera Gelu Duminica , este istoria in care am crescut. "Dupa caderea Comunismului, am tot asteptat sa se schimbe ceva, dar schimbarea nu vine de la altul, schimbarea vine odata cu tine. Rezistenta noastra la schimbare este foarte mare. Se invoca adesea tirania corectitudnii politice, dar eu as vorbi mai degraba de tirania bunului simt. Nimic nu iti da dreptul sa injuri, sa ameninti, sa hartuiesti, sa iti permiti libertati pe care la randul tau nu ai dori sa le aibe altii asupra ta. Cu ce a gresit Dragos Bucur pentru a merita tonele de laturi, chiar daca nu sunt de acord cu ce a spus?! Cine sunt eu sa arunc cu piatra?! In Caragiale e acel personaj care trebuie sa bea mastica pentru a avea curaj sa mearga la Tribunal", a declarat sociologul.Discurul urii in pandemie s-a exacerbat in mediu virtual. Astfel ca, "asta e internetul - mastica noastra, pentru ca iti permiti sa fii violent cu o persoana cu care nu ai nimic in comun, nici macar nu te cunosti, dar esti in "haita" pe internet, ai nevoie de "validarea" haitei, asa ca vei arunca toate cuvintele pentru a jigni. Antagonizarea a atins cote alarmante pe retele. Noi vedem paiul din ochiul aproapelui, dar barna din ochiul nostru, nu. Asa cum, de exemplu, daca noi punem o "pila" nu o vedem ca e coruptia noastra, ci doar daca o face altul. Incalcarea legislatiei, sport national. In cele din urma, nu as fi pesimist. Vad in generatia de pusti schimbarea. Dau un exemplu. Ii vad cum vin la cursuri. La inceput, plini de tot acel discurs general al urii, insa pe masura ce discutam, studiem, relationam, ii vad cum se schimba, cum evolueaza. Noi cerem societatii romanesti sa fie ceea ce nu a fost invatata sa fie. Eu vad embrioni schimbari din ce in ce mai vizibili. Romania a strabatut o cale lunga, si poate expunerea la o societatea globala ne/va obliga vrand-nevrand la schimbare" a precizat sociologul Gelu Duminica.