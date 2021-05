Parlamentarii PSD si AUR au parasit sedinta in care se discuta rapoartele Avocatului Poporului: "Vreti sa-l schimbati pentru ca a avut dreptate de foarte multe ori"

"Avand in vedere faptul ca aceasta sedinta a comisiilor comune a fost una care s-a intamplat peste noapte, fara a avea timpul necesar pentru a analiza aceste rapoarte atat de complexe si detaliate si a ne face o imagine corecta asupra activitatii institutiilor vizate a fi audiate astazi, grupurile reunite ale PSD se retrag de la dezbateri si de la acest simulacru de sedinta comuna, pentru ca noi stim care va fi rezultatul. Vreti sa schimbati Avocatul Poporului pentru ca a avut dreptate de foarte multe ori, dreptate data de Curtea Constitutionala", a transmis social-democratul Nicusor Halici, la inceputul reuniunii.Si reprezentantii AUR au anuntat ca se retrag de la aceasta sedinta.Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au respins, marti, raportul de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2019.Votul a fost dat in lipsa parlamentarilor de la PSD si AUR.Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, deputatul USR PLUS Mihai Badea, a propus un vot de respingere pentru raportul pe 2019 si propunerea a fost adoptata cu unanimitatea celor prezenti.La audiere, Avocatul Poporului, Renate Weber , a precizat ca a preluat functia in luna iulie 2019, mentionand ca la acea data digitalizarea se afla la "nivelul anilor '90"."La data la care am preluat aceasta institutie, din punctul de vedere al digitalizarii, ea era pe la inceputul anilor '90. Angajatii nu aveau nici adresa de e-mail oficiala, nu exista conectivitate la internet. Lucrurile s-au schimbat foarte repede. In 2019, au avut 10.507 audiente, 14.000 de petitii, am raspuns la 10.000 de apeluri telefonice si au fost 1.300 de sesizari din oficiu", a spus Weber.Ea a mentionat ca a fost schimbata fundamental procedura, astfel incat sesizarile sunt rezolvate in mai putin 30 de zile."Ce s-a schimbat fundamental a fost ideea de a face un numar foarte mare de anchete, de a nu rezolva doar situatii aduse la cunostinta din birou, ci de a trimite colegii pe teren. Lucrul s-a vazut. Am scurtat foarte mult durata de rezolvare a unui caz. In acest moment, in mai putin de 30 de zile, in majoritatea cazurilor, avem problemele rezolvate", a mai spus Weber.Avocatul Poporului a adaugat ca au fost trimise la Curtea Constitutionala 13 exceptii de neconstitutionalitate, 5 obiectii de neconstitutionalitate, 3 recursuri in interesul legii, din care doua au fost castigate.Deputatul PNL Ioan Cupsa a spus ca nu este multumit de faptul ca Avocatul Poporului nu a facut plangeri penale referitoare la abuzurile asupra copiilor.Liberalul Cristian Bacanu a criticat faptul ca Avocatul Poporului nu a intocmit un raport special cu crimele de la Caracal, desi au trecut doi ani."Niciodata nu am anuntat un raport in privinta crimelor de la Caracal, am mentionat ca Avocatul Poporului nu se poate substitui anchetelor penale", a raspuns Renate Weber.