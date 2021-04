Protest AUR in fata Ministerului Sanatatii. Simion: "Vrem demisia lui Vlad Voiculescu, nu o sa cedam. Premierul Citu este slab" VIDEO

"Am venit cu masti, dezinfectat. Nu zadarnicim nimic, dar vocea romanilor trebuie sa se auda", a completat Simion."Avem accident dupa accident, scuze dupa scuze. Am venit sa nu ne mai acuze nimeni, purtand masca, suntem sub o suta, pentru a arata ca folosim toate parghiile necesare ca Vlad Voiculescu sa plece. Noi vrem ca spitalele sa nu mai fie impartite in spitale COVID si non-COVID. E un genocid care se intampla. Vrem demisia lui Vlad Voiculescu , nu o sa cedam. Premierul Citu este slab, din acest motiv nu il da afara. Dar o sa-l dea AUR afara.""Sistemul de urgenta al domnului Arafat omoara romanii zi de zi. Cerem domnului Arafat sa lase spitalele asa cum sunt, de ortopedie, de alte specialitati. Unde sunt banii de izolete? Am cerut de la jandarmi sa ne spuna daca avem cu cine discutat. Asteptam sa ni se comunice. Am facut plangere penala pentru ce s-a intamplat la Spitalul Foisor. Spitalul Foisor trebuia lasat sa vindece romanii. 200 de locuri de bolnavi non-COVID sacrificate pentru 20 de locuri la ATI pentru bolnavi COVID. Folosim toate parghiile stradale si parlamentare . Suntem cat se poate de civilizati", a mai spus George Simion.AUR a initiat luni demersurile procedurale privind constituirea unei comisii parlamentare de ancheta, pentru a investiga actiunea de evacuare si de transfer al pacientilor internati la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor", realizata in cursul serii si noptii de 10 aprilie, actiune comandata de Raed Arafat si avizata de ministrul Sanatatii.Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor i-a solicitat duminica premierului Florin Citu demiterea imediata a ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu, precum si a sefului DSU, Raed Arafat, doi dintre principalii responsabili ai dezastrului din sistemul medical romanesc si ai crizei sanitare de proportii care face din ce in ce mai multe victime, potrivit unui comunicat de presa al formatiunii.AUR a sprijinit si protestele care au avut loc in ultima perioada la Piata Universitatii, Piata Victoriei si Palatul Parlamentului.