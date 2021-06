AUR, campanie electorala cu imbranceli si corturi pe malul Nistrului. "Sa nu uite cei de acolo ca vorbim si de cetateni ai Romaniei" VIDEO

Membri si candidati AUR au instalat mai multe corturi langa autocarul de campanie , lor alaturandu-se si ex-ministrul mediului din Republica Moldova, Valeriu Munteanu.Tot acolo se afla si deputatul AUR in Parlamentul Romaniei , Dumitru Viorel Focsa care a solicitat interventia presedintei Maia Sandu "In aceasta seara m-am convins ca aceste abuzuri se comit. Solicit autoritatilor din Republica Moldova, cu precadere presedintelui Maia Sandu, sa asigure securitatea si integritatea sustinatorilor si membrilor AUR carora nu li se permite accesul in teritoriul ocupat din estul Republicii Moldova. Libertatea reprezinta un drept constitutional. La acest moment cetateni cu dubla cetatenie se afla pe Nistru. Sa nu uite cei de acolo ca vorbim si de cetateni ai Romaniei, stat membru NATO. Orice abuz si agresiune fizica nu va fi acceptata", a scris Focsa pe pagina sa de Facebook Protestul a inceput miercuri, 23 iunie, in jurul orelor 15:00, atunci cand militantilor AUR l-i s-a cerut sa intre in zona de verificare. Nu le-a fost prezentat nici un document care sa ateste refuzul de intrare in regiune in forma scrisa."Nu suntem de acord cu aceasta interdictie abuziva si solicitam ca refuzul sa fie prezentat in forma scrisa. Ne-au zis ca nu ne vor prezenta refuzul scris pentru ca stiu ca il vom ataca in instanta si la CEDO", a declarat liderul AUR Vald BiletchiBiletchi a mai precizat ca la orele 05:00 s-a incercat dispersarea manifestatiei, "granicerii" bruscand, potrivit lui, mai multi protestatari si parlamentari romani. In plus, timp de cateva ore, acestia nu au permis livrarea hranei si apei celor retinuti.Biletchi a spus ca se va adresa la organismele internationale, demersul acestuia fiind repetat si de cei trei parlamentari romani, prezenti la fata locului.In cele din urma, asa-zisii graniceri au scos corturile din zona si au fortat iesirea autocarului de pe teritoriul punctului vamal. Actiunea a fost supravegheata si de mai multi reprezentanti ai Politiei, relateaza Agora.md