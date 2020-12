AUR continua sfidarea masurilor sanitare. Deputatul de Dolj Ringo Damureanu, fara masca de protectie in Prefectura

Damureanu a precizat ca masurile luate de autoritati pentru combaterea epidemiei reprezinta un abuz si le-a transmis cetatenilor ca alianta va contribui la reformarea clasei politice, scrie Realitatea.net "As dori sa vorbim despre libertati, pentru ca, uitati-va, noi purtam acum niste masti recunoscute oficial de Guvern ca fiind 80% neconforme. Suntem obligati sa facem asta, tinem locurile de joaca inchise, scolile inchise. Toate aceste presiuni care s-au facut pe populatia actuala au dus la acest rezultat. Institutiile statului au facut presiuni asupra tuturor cetatenilor si asupra noastra. Jandarmeria s-a implicat in campania electorala, aplicandu-ne sanctiuni. Transmit tuturor locuitorilor sa aiba incredere in clasa politica pentru ca ea se va reforma , se va insanatoi, iar partidul pe care il reprezint este o garantie in acest sens", a spus noul deputat ", a declarat deputatul.Viitoarea senatoare a AUR, Diana Sosoaca, cunoscuta pentru refuzul de a purta masca de protectie, s-a prezentat la Palatul Cotroceni, pentru consultarile cu presedintele Klaus Iohannis , cu masca, pe care a ales sa o poarte sub nas, contrar recomandarilor autoritatilor. Ea a motivat ca are un document de la medic care atesta ca nu poate sa poarte masca peste nas.