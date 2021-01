Senatoarea AUR Sosoaca boicoteaza Antena 3, dupa schimbul dur de replici cu Gadea: "Eu am plecat fara sa ii anunt"

Boicotul, initiat de ortodoxinfo.ro

Sursa: Facebook/ Diana Iovanovici-Sosoaca

Postarea Dianei Sosoaca

"Sunteti abuzata masiv"

"Libertatea de exprimare este garantata! Sa ma ameninti ca imi tai microfonul doar pentru ca postul nu iti permite sa spui si partea de adevar care nu iti convine, este o incalcare flagranta a dispozitiilor constitutionale", scrie Diana Sosoaca, pe reteaua de socializare.Ea distribuie apelul ortodoxinfo.ro, site celebru pentru dezinformare privind campania anti COVID. De altfel, site-ul a si fost inchis pentru o scurta perioada in primavara anului 2020."Cel mai mare post TV de fake-news din lume, CNN, are un partener de nadejde in Romania, canalul Antena 3. Pe vremea cand nu era atat de mituita, la Antena 3 se mai spuneau si adevaruri cu privire la vaccinuri. De cand cu pandemia, trustul Antenelor primeste cea mai mare suma de la guvern pentru propaganda Covid si a vaccinurilor aferente," scrie, acum, ortodoxinfo.ro.Multumesc pentru adevar!Eu am plecat fara sa ii anunt!Libertatea de exprimare este garantata! Sa ma ameninti ca imi tai microfonul doar pentru ca postul nu iti permite sa spui si partea de adevar care nu iti convine, este o incalcare flagranta a dispozitiilor constitutionale! A opri adevarul, dictatorial, nu are legatura cu democratia!Dialogul dintre Gadea si Sosoaca s-a aprins luni seara in momentul in care moderatorul emisiunii de la Antena 3 i-a atras atentia senatoarei sa nu mai intervina peste ceilalti invitati pentru ca e "o lipsa de respect si de staif"."Eu apreciez prezentele dumneavoastra de fiecare data. La o doamna, e usor neplacut si nu va dau lectii publice, dar ma puneti in situatia asta, in momentul in care interveniti absolut peste oricine care vorbeste este o lipsa de politete", i s-a adresat Mihai Gadea Dianei Sosoaca."Cred ca cea mai mare lipsa de politete o aveti dumneavoastra"Diana Sosoaca a replicat imediat, pe un ton ridicat: "Domnule Gadea, cred ca cea mai mare lipsa de politete o aveti dumneavoastra. Daca m-ati invitat, eu doresc sa aflu niste intrebari si as dori sa stiu si eu unde este gripa".Mihai Gadea si Diana Sosoaca au avut apoi un schimb de replici aprins pe tema regulilor unui dialog. "Daca dumneavoastra nu respectati dialogul, va opresc microfonul", a spus Mihai Gadea. Replica nu a ramas fara raspuns, Diana Sosoaca acuzand ca a fost victima unui abuz psiho-emotional."Se vede ca sunteti abuzata, sa stiti, se vede, sunteti abuzata masiv", a fost replica lui Mihai Gadea.Citeste si: