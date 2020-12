Senatoarea AUR Sosoaca cere abrogarea legislatiei penale anti-COVID, dupa ce un buzoian a fost condamnat pentru ca a fugit din spital

Postarea Dianei Sosoaca:

"Cu astfel de sentinte, Justitia se discrediteaza!," sustine Sosoaca intr-o postare pe Facebook Potrivit acesteiea, oamenii sunt terifiati de abuzurile din spitale din care fug de frica: "Aceste abuzuri si derapaje ale justitiei trebuie stopate."Ea cere ca abrogarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic so schimbarea articolului 352 din Codul penal, Zadarnicirea combaterii bolilor, care stabileste sentintele privind nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase."Sentinta nu este defintiva, dar este un precedent periculos!," conchide Sosoaca."Inadmisibil!Cu astfel de sentinte, Justitia se discrediteaza! Asa ceva nu trebuie sa existe,mai ales ca discutam despre derapaje inadmisibile de la drepturile omului. Din cauza unor astfel de sentinte, care nu sunt reprezentative pt Justitia din Romania, oamenii isi pierd increderea, si pe buna dreptate. Cu ce masura judeci si condamni intr-o astfel de cauza?Politicienii care au devalizat economia nationala rar condamnati, si atunci pedepse infime sau suspendare, iar oamenii terifiati de abuzurile din spitale care fug de frica, condamnati pt ce? Cand totul da cu virgula! Aceste abuzuri si derapaje ale justitiei trebuie stopate.Am spus-o si o repet: lg. 136/2020 trebuie ABROGATA!Art. 352 C pen schimbat.Sentinta nu este defintiva, dar este un precedent periculos!"