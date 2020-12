Senatoarea AUR Sosoaca, circ anti-masca, anunta plangeri penale si procese. "Sa se verifice toate mastile din Parlamentul Romaniei. Cred ca nu stiu cu cine se pun"

Senatoarea AUR a reactionat luni, dupa-masa, intr-un live Facebook ca va depune plangere penala contra Senatului, DSP-ului si presei."Cred ca astia nu stiu cu cine se pun. Am fost anuntata ca adeverinta mea medicala si adresa de la comisia de validare catre DSP au fost facute publice, cu toate datele mele confidentiale si cu codurile bolilor mele expuse presei.In acest moment mi s-a incalcat toate drepturile cu privire la confidentialitatea datelor de identititate si cu privire la confidentialitatea starii mele de sanatate. Si va spun, din acest moment voi face plangeri penale atit impotriva membrilor Senatului, cat si de la Ministerului Sanatatii, DSP-uri, cat si impotriva celor din presa care si-au permis sa publice datele mele fara acordul meu", a spus Sosoaca.Luni seara ea a explicat la Antena 3 care au fost motivele care au revoltat-o atat de tare incat a decis sa dea in judecata Ministerul Sanatatii, DSP Bucuresti si Senatul Romaniei, cel mai nou "angajator" al sau.Ea spune ca a facut plangere penala si vrea sa se afle care dintre institutii au dat publicitatii actele sale medicale care contineau date confidentiale, inclusiv adresa ei si bolile de care sufera."In cinci minute de la trimiterea acestei notificari catre DSP si Ministerul Sanatatii, aceste acte, inclusiv adeverinta mea medicala, au devenit publice. CNP-ul meu a fost public, adresa mea de domiciliu a fost publica, codurile...A aparut stampila si semnatura medicului de familie, nu ai voie. Si mai are o problema doamna Scantei: i-a aparut semnatura. Este notar public, semnatura dansei nu poate face obiectul transpunerii in presa. Eu doresc o ancheta sa se verifice cine de la DSP, cine de la Ministerul Sanatatii sau de la Senat au dat publicitatii aceste acte medicale", a spus Diana Sosoaca.Aceasta a adaugat ca vrea sa se faca cercetari cu privire la mastile din Parlamentul Romaniei."Daca sunt conforme, avand in vedere de ce a spus ANPC , daca tot vorbim de sanatatea noastra, ca 93% din mastile de pe piata sunt ineficiente. Si am solicitat sa mi se puna la dispozitie toate anchetele cu privire la mastile din Parlament, sa se verifice mastile tuturor parlamentarilor si ale functionarilor, daca tot e sa vorbim de corectitudine.Si, mai mult decat atat, vreau sa mi se puna la dispozitie toate cercetarile stiintifice cu privire la masti prin care sa se mentioneze ca acestea ne apara de COVID-19", mai spus Sosoaca.