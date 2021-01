Senatoarea AUR Sosoaca, despre eventuala candidatura la Cotroceni: "Nu stiu daca poporul roman este pregatit sa accepte o femeie presedinte"

Referitor la munca de senator, Diana Sosoaca a explicat ca doarme doar cateva ore pe noapte, stand in cabinetul ei de la Parlament pana la ora 3 dimineata."Am stat numai in Parlament. Eu plecam din Parlament, ma duceam la mine la cabinet unde am zeci de plicuri si stateam pana la 3 dimineata. Dormeam trei ore si ma duceam din nou la parlament unde ma duceam sa citesc legislatia ce e pe ordinea de zi. O sa imi fac veacul prin parlament", a explicat ea, pentru Romania TV. Ce spune Diana Sosoaca despre o posibila candidatura la prezidentiale?"Imi aduc aminte ca trebuie sa ai grija ce spui de Craciun si de 1 ianuarie ca ti se va intampla. Cred ca daca ar fi sa fac pasul asta tot barbatii din jurul meu m-ar obliga. Deocamdata nu putem sa vorbim de asa ceva mai sunt patru ani.Nu stiu daca poporul roman este pregatit sa accepte o femeie presedinte ", a declarat senatoarea AUR, pentru sursa citata mai sus.