Senatoarea AUR Sosoaca: "Eu am avut COVID inainte sa se nasca, probabil ca de aia nu iau, sunt imunizata"

"N-am sperat niciodata pentru ca nu mi-am dorit. Am fost fortata de sotul meu, de Colceag, de Alexandru Stanila, care m-au obligat si de multi altii. Mai toti sunt barbati care ma impingeau pe mine. 2020 a fost lupta, oricum de 20 si ceva de ani m-am tot luptat si m-am luptat si in cei doi ani jumate cand am fost in Guvern si nu am avut cu cine sa lucrez", a precizat avocata, la Romania TV. "Uitati-va ca si instantele din Europa au prins curaj, Austria a anulat toate masurile anti- COVID. A fost lupta cumplita, acele iesiri in strada in care mi-au spus politicieni ca asteptau sa scot 10 mii de oameni. Poporul nu stie cata forta are si tin sa multumesc tuturor care au iesit in strada", a explicat Diana Sosoaca.Parlamentarul a vorbit si despre campania de vaccinare care are loc in Romania, aceasta sustine ca spera sa nu se ajunga la vaccinarea obligatorie."Totusi sunt un senator, sunt un om al statului roman, sunt un senator care trebuie sa aiba grija de sanatatea poporului roman si sper sa nu ajungem la vaccinarea obligatorie pentru ca atunci poporul trebuie sa iasa in strada. Nu stiu daca politicienii simt, dar Romania fierbe rau de tot. Eu cred ca ar trebuie sa aiba mult mai multa grija ce hotarasc pentru ca noi suntem acolo si avem o sustinere", a povestit aceasta.Potrivit acesteia, sotul si-a dat demisia pentru a sta alaturi de ea. "El a trebuit sa isi dea demisia de unde lucra ca sa stea cu mine non-stop evident. Nu e vorba de timp si el si-a dat seama ca sunt niste probleme grave, si trebuie sa studieze cu mine la Drept. El este chimist ca si profesie", a explicat avocata."Eu am avut COVID inainte sa se nasca, probabil ca de aia nu iau ca sunt imunizata. Tot la Bals m-am tratat si nu m-au tratat cum trebui. Noroc cu Paul Morar, marele nostru medic de medicina verde care mi-a prescris medicamente naturiste. Acum 20 de ani m-am vaccinat antigripal dupa cateva zile am facut o gripa cumplita. O luna de zile am crezut ca mor, 40 grade- 40,5 grade," spune Sosoaca."Nu exista ca aceasta masca te apara de COVID, ei spun ca te apara de acele picaturi cand vorbesti. Este o chestiune de normalitate, problema este ca eu am peste 20 de cercetari stiintifice in care se arata ineficacitatea mastii si efectele adverse provocate de aceasta. Sunt masuri politice si nu masuri sanitare," conchide senatoarea AUR.Avocata a tinut sa transmita si un mesaj actualului guvern condus de Florin Citu , Diana Sosoaca doreste guvernantilor cat mai putine zile: "Zile putine, cat mai putine zile si o sa am grija de asta. Sunt cu ochii pe ei."