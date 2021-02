Senatoarea Diana Sosoaca, atac suburban la adresa lui Raed Arafat: "Este artizanul distrugerii Romaniei. Asta nu este pandemie, este o mascarada"

Anchetata de politisti

Politistii au descins, sambata seara, la mai multe localuri si cluburi din Capitala, acolo unde mai multe vedete participau la un botez de fite."Ma bucur ca am dat startul Romaniei normale, pentru ca ceea ce se intampla acum si este facut de autoritati, in primul rand de cel care este artizanul distrugerii Romaniei si a normalitatii in Romania, domnul Raed Arafat, este condamnarea normalitatii.Oamenii trebuie sa inteleaga ca asta nu e o pandemie. Toata Europa este in strada. Zeci de miloane de oameni solicita normalitate pentru ca si-au dat seama ca este o, o mascarada. O boala cu o mortalitate de 0,0 26 la suta nu poate constitui motiv de pandemie, ci este realizata pentru furtul de bani.La acest moment, 2 la suta din PIB-ul Romaniei este constituit din amenzile date de politisti. Le solicit tuturor sa nu plateasca aceste amenzi, sa se duca in instanta si sa conteste. Bucurestiul functioneaza pe culoare verde, ceea ce inseamna ca se pot organiza petreceri in localuri cu 50 la suta din capacitatea de functionare", a spus senatoarea AUR la Romania Tv. Senatoarea AUR Diana Sosoaca a luat parte la o petrecere aniversara cu lautari in seara zilei de vineri, 5 februarie, prilej cu care a intrat in direct pe Facebook Inspectoratul de Politie Judetean Iasi a anuntat deschiderea unei anchete dupa ce senatoarea Diana Sosoaca a transmis live o petrecere dintr-un restaurant din judet. Cei prezenti la respectiva adunare n-au respectat normele sanitare pentru prevenirea COVID-19.