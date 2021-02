VIDEO Senatoarea Sosoaca distribuie un discurs celebru al lui Corneliu Vadim Tudor: "Vom fi sclavii Europei, vom fi maturatori in Europa". "Atentie"

"Cel mai patriot"

Este vorba despre o filmare realizata in ianuarie 1993, la Cenaclul Flacara, dupa decernarea Premiilor Ziarului Vremea, eveniment la care era prezent si Adrian Paunescu. "Romania daca nu va fi unita va pieri. Intr-un regim de federalizare internationala vom fi sclavii Europei, vom fi maturatori in Europa, vom fi mai rau decat Turcia. Pana acum politicienii lumii spuneau ca Turcia este rusinea Europei. Iata ca s-au nascut politicieni, pe buna dreptate, care spun ca Romania a devenit rusinea Turciei. (...)Sa nu-i lasam sa calce in picioare aceasta tara ca vom fi slugile Europei, nu ne mai baga nimeni in seama. Acum imi vin vesti de peste tot, de la economisti importanti, care spun ca reforma in varianta actuala este criminala.Singura sansa a Romaniei este sa o opreasca si sa o ia pe un alt drum, tot de reforma, ca nu vrea nimeni sa se intoarca la ce a fost pana acum, dar daca vom continua asa ne vom aservi bancilor mondiale, vom face datorii pe care nu o sa le putem rambursa", spunea Corneliu Vadim Tudor. Comentariile nu au intarziat sa apara:"Cel mai patriot si mai inteligent om pe care l a avut tara!""Dumnezeu sa-l odihneasca in pace a fost un luptator! Acesti oameni nu sunt morti si sunt vesnici vii printre noi!""Cita dreptate a avut! Acum vedem, cind a ajuns funia la par...""Mereu spunea adevarul Vadim Tudor, si uite ca l-au ucis, criminali.""Cata dreptate avea si lumea il facea nebun..."