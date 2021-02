Senatorul AUR Lavric povesteste culisele excluderii Dianei Sosoaca din partid: "A tipat la mine, altercatia a continuat in biroul lui Tarziu. Ne-a insultat"

"Ne-a insultat"

Parlamentarul a adaugat ca, dupa cearta din Parlament pe tema vaccinurilor, a vorbit cu George Simion , presedintele partidului, si i-a propus sa o dea afara din grup, iar in Biroul Central "toti au fost de acord cu excluderea".Diana Sosoaca, parlamentar al Partidului Neamul Romanesc, ales pe listele AUR, in baza protocolului intre Partidul Neamul Romanesc si AUR, a ramas fara sprijin politic , miercuri seara, fiind exclusa din grupul senatorial al partidului."Perspectiva divortului dintre AUR si doamna Sosoaca plutea in aer, insa am crezut ca daca o luam pe duhul blandetii putem sa ii hranim spiritul coleric. Nu s-a putut. Ea nu poate fi infranata cu nimic. Probabil ca nici cu ea insasi nu se poate privi in oglinda. Astazi, picatura care a umplut paharul a fost scandalul pe care l-a iscat in plenul Senatului.Eu eram in dreapta doamnei presedinte , Anca Dragu, cand doamna Sosoaca, pentru ca nu i s-au alocat minutele care oricum nu i se cuveneau potrivit algoritmului pentru declaratii politice, a facut scandal si a inceput sa o insulte pe doamna presedinte si pe domnul Ciprian Bucur (secretar general al Senatului).La sfarsit, dupa ce i s-a oprit microfonul, inceput sa urle in sala. A plecat urland, i-a facut pe domnul Bucur si pe doamna Anca Dragu infractori", a spus Sorin Lavric, pentru Digi24.Liderul senatorilor AUR a adaugat ca Diana Sosoaca "a tipat si la mine si altercatia a continuat in biroul lui Claudiu Tirziu ()"."Ne-a insultat, spunand ca cine suntem noi sa ii spunem ei ce sa faca. Asta e structura ei, certareata, virulenta. Ea, prin prisma profesiei, a fost invatata sa mearga pana in panzele albe cu cearta, stiind ca oamenii cu bun simt cedeaza si asa am procedat si noi, am incercat sa lasam de la noi. Dar astazi ne-a insultat atat de mult, incat ne-am dat seama ca nu se poate continua asa", a completat el."L-am sunat si pe George Simion si a fost imediat de acord. Am strans grupul de senatori AUR, le-am spus. Stiu foarte bine toti cine este Diana Sosoaca, ce structura are, colerica, emana numai energie negativa. Nu am mai putut. A continua cu ea in AUR inseamna a compromite formatiunea pe termen lung", a mai spus Lavric."Am vorbit cu Biroul Central, forul de conducere la nivel national. S-a votat. Toti au fost de acord cu excluderea Asa ca, doamna Sosoaca nu mai este membru al partidului, ea va ramane senator. Dar va fi singura, nu va mai sta in randul de banci AUR, ii vom retrage sprijinul din toate comisiile. La una era chiar presedinte, la comisia pentru abuzuri. De acum incolo va fi singura, aratandu-ne noua cat de mici suntem in comparatie cu ea, Mantuitorul lumii", a mai spus Sorin Lavric.