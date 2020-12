Simion: "Am hotarat sa propunem tarii un nume de prim-ministru, Calin Georgescu"

"Propunerea AUR pentru postul de prim-ministru, vazand ca partidele de pe locul unu, doi si trei nu au venit cu nume convingatoare, am hotarat noi sa propunem tarii un nume de prim-ministru, domnul Calin Georgescu. As vrea sa ma adresez alegatorilor PSD , daca sunt multumiti de propunerea pe care PSD a facut-o si sa faca o comparatie intre Alexandru Rafila , cel care a fost de acord cu inchiderea noastra in case si cu masuri abuzive impotriva batranilor nostri, sa-l compare pe Alexandru Rafila cu Calin Georgescu", a precizat Simion.El a adaugat ca ceea ce il recomanda pe Calin Georgescu pentru aceasta functie sunt experienta internationala si cele trei elemente pe care AUR le cere de la conducatorii Romaniei - "sa fie patrioti, iubitori de neam, sa fie cinstiti, integri si sa fie buni profesionisti".