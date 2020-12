Lider AUR, dat afara din Uniunea Scriitorilor. Sorin Lavric ii numea pe romi "plaga sociala" si sustinea ca "barbatii nu cauta in femeie luciditatea"

Sorin Lavric, candidat AUR la Senat

In timpul campaniei electorale, Sorin Lavric, scriitor si doctor in filosofie, a capatat notorietate in urma unor comentarii rasiste, sexiste si ofensatoare la adresa femeilor si a minoritatilor.El a scris in cartea "Decoct de femeie" (aparuta la Editura Ideea Europeana) ca "niciun barbat nu cauta in femeie desteptaciunea, profunzimea sau luciditatea". Despre romi spune ca sunt o "plaga sociala".Prin urmare, conducerea Uniunii Scriitorilor din Romania "a luat act cu stupoare de declaratiile politice radicale pe care dl Sorin Lavric, proaspat parlamentar, le-a facut, cu privire la cadrul democratic in care se desfasoara viata politica din tara noastra. Respectivele opinii si atitudini reprezinta punctele de vedere personale ale lui Sorin Lavric si nu angajeaza in niciun fel Uniunea Scriitorilor din Romania", se arata intr-un comunicat al Uniunii Scriitorilor transmis News.ro."Mentionam ca, in urma implicarii sale politice, relatiile contractuale ale dlui Sorin Lavric cu Uniunea Scriitorilor din Romania si revista "Romania literara", in mod firesc si necesar, iau sfarsit. Ca uniune de creatori in domeniul literar, Uniunea Scriitorilor din Romania este o institutie democratica, reunind scriitori din toate etniile care traiesc in tara noastra, ale caror drepturi le apara si le promoveaza. Uniunea nu face politica partizana", potrivit comunicatului."Respingem orice tentativa de destructurare a cadrului democratic si orice atac la adresa minoritatilor nationale, religioase etc. si condamnam orice forma de discriminare. Prin urmare, ne delimitam, ca breasla, de declaratiile si atitudinile politice ale dlui Sorin Lavric, invitandu-l sa reflecteze la implicatiile lor nocive pentru democratie si pentru atmosfera din spatiul public", a mai transmis Uniunea Scriitorilor.Sorin Lavric a candidat la alegerile parlamentare pentru un loc in Senat din partea Alianta pentru Unirea RomanilorSorin Lavric s-a nascut la 27 noiembrie 1967, la Turnu-Severin. Studii universitare le-a realizat la Bucuresti, la Facultatea de Medicina Generala, Institutul Medico-Farmaceutic "Carol Davila" (1987-1993) si Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucuresti (1991-1996). El are un doctorat in filozofie la Universitatea din Bucuresti (2005).Scrieri: "Cartea de Craciun" ( Humanitas , 1997); "Ontologia lui Noica. O exegeza" (Humanitas, 2005); "Noica si Miscarea Legionara" (Humanitas, 2007), Traduceri (impreuna cu Bogdan Minca): Martin Heidegger, "Parmenide" (Humanitas, 2001); "Martin Heidegger, Problemele fundamentale ale fenomenologiei" (Humanitas, 2006).