Sorin Lavric (AUR), reclamat la CNCD. O membra USR va face sesizare in legatura cu "perlele misogine"

Uniunea Scriitorilor a precizat ca se dezice de afirmatiile lui Sorin Lavric care spune ca romii sunt o "plaga sociala" si "barbatii nu cauta in femei desteptaciunea, profunzimea sau luciditatea", si anunta ca acesta "in mod firesc" nu va mai face parte din organizatie."Totul porneste de la Educatie! De la Fara penali in functii publice la fara misogini, rasisti si xenofobi in functii publice! Un nou val de ura, de discriminare si instigare la comportamente abuzive prin discurs care aduce atingere asupra demnitatii umane va intra in Parlamentul Romaniei. Trebuie sa reactionam ferm si perseverent! Egalitatea de sanse si de gen este un drept fundamental constitutional dar si un angajament international la care Romania este parte pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului! In calitate de parlamentar si presedinta a Comisiei pentru egalitatea de sanse din Camera Deputatilor, voi face o sesizare la CNCD pentru a transmite un mesaj clar ca acest tip de mesaj nu poate fi tolerat!", a scris Cristina Iurisniti pe Facebook Ea a prezentat si cate dintre "perlele misogine" ale lui Sorin Lavric."<